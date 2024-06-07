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Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли

07 июня 2024, 15:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия продолжает играть важную роль в глобальной торговле. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«Несмотря на многочисленные препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ведущих участников мировой торговли, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Наши связи с азиатскими странами укрепляются — объем торговли вырос на 60% с 2020 по 2023 год. С Ближним Востоком объем торговли увеличился в два раза, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%», — цитирует президента РИА Новости.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024



По словам Путина, три четверти товарооборота России приходится на дружественные государства. Он также отметил, что Россия эффективно сотрудничает с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), поддерживая баланс интересов всех участников.

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#санкции
#новости
#путин
Новой ферме в Павловском Посаде предоставили более 150 га земли
07 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три земельных участка общей площадью свыше 150 гектаров получило без торгов в аренду сроком на пять лет созданное месяц назад фермерское хозяйство в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба министерство имущественных отношений Московской области.
«На полученной в аренду земле фермерское хозяйство планирует выращивать озимую пшеницу и овёс. Работать будут в тандеме с крупным сельхозпроизводителем: компанией «Евсеевское», которая тоже занимается выращиванием зерновых культур и многолетних трав», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.
В министерстве подчеркнули, что правом на получение в аренду или собственность государственной земли без торгов может воспользоваться как действующее фермерское хозяйство, так и только открывающееся. Заявка принимается через региональный портал госуслуг.

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Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
07 июня 2024, 16:01

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Президент России Владимир Путин выступил за возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает Telegram-канал Кремля.
«Мы обязаны принять это решение», — подчеркнул президент, отметив, что данный вопрос обсуждается уже несколько лет.
Путин объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.

7 июня Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что в России целесообразно проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально.

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Подмосковье и Росатом будут вместе обеспечивать технологический суверенитет региона
07 июня 2024, 15:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья и Росатом будут вместе повышать промышленный потенциал региона и обеспечивать технологический суверенитет критической информационной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Цифровизация сегодня пронизывает почти все сферы нашей жизни, делает её проще и удобнее. Это предусматривает умение работать с большим объёмом данных. Не менее важная задача – создавать системы хранения данных. Для этого нужны надёжные источники энергии. Атомная энергия как раз позволяет бесперебойно функционировать огромному количеству оборудования», – сказал Воробьёв.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Он отметил, что в Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных.

«Росатом имеет продвинутые технологии в их создании. Поэтому подписанное сегодня соглашение стратегически важно для нас. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для наших цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии», – добавил губернатор.
Правительство Московской области и Росатом займутся совместной разработкой предложений по реализации проектов цифровой трансформации, формированию эффективной системы государственного управления и созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере.

Предполагается, что сотрудничество позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в областной бюджет, создать новые рабочие места, развивать импортозамещение.

В свою очередь Росатом получит налоговые льготы и региональные меры поддержки, что позволит снизить затраты на реализацию крупнейших ИТ-проектов.

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#губернатор
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Подмосковье и Республика Беларусь продолжат реализовывать совместные проекты
07 июня 2024, 15:51

Фото: Константин Семенец

На ПМЭФ прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва и посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО.
На встрече обсуждали «дорожную карту» о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2024-2028 годы.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнёрские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками. Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. Этим летом компания «Белтелекабель» собирается запустить у нас производство кабелей. Что касается других направлений сотрудничества, мы договорились о программе обмена для школьников и учителей», — отметил Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день в регионе реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.

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#проекты
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#белоруссия
#пмэф
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Генеральный прокурор Краснов: Итоги приватизации в России не пересматриваются
07 июня 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

В настоящее время российские власти не планируют пересматривать итоги массовой приватизации 90-х годов прошлого века. Все иски против владельцев изъятых государством компаний были обусловлены «фактами беззакония» со стороны последних.
Об этом в разговоре с «РБК» заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что исковая работа его ведомства ни в коей мере не затрагивает интересов добросовестных собственников приватизированных предприятий. Судебные разбирательства возбуждались исключительно против тех руководителей компаний, чья деятельность была сопряжена с прямым нанесением ущерба безопасности страны и интересам государства, подчеркнул Краснов.

По словам генерального прокурора, некоторые владельцы предприятий, проживающие за рубежом, использовали стратегические производства исключительно как источник пополнения своих счетов в западных банках, что приводило к утрате важных производственных комплексов. Они не направляли полученные доходы на модернизацию производства, не выполняли социальные обязательства. Планомерно уничтожая экономический потенциал предприятий, они фактически реализовывали антироссийские санкции внутри страны, заключил Краснов.

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#генпрокуратура
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По итогам рейтинга АСИ Подмосковье является комфортной территорией для бизнеса
07 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Владимир Головнёв отметил, что рейтинг АСИ доказывает, что Подмосковье – комфортно для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями с 2014 года и является инструментом по оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса.

«Подмосковье за последние годы сделало огромный рывок по развитию удобных, понятых и доступных сервисов для бизнеса. Во многом этому способствовал переход «в цифру», появилась возможность решить многие вопросы «онлайн», экономя время и средства. Губернатор и команда Правительства Московской области уделяют большое внимание проблемам бизнеса и стараются найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона», — заключил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.

Стоит отметить, что Московская область входит в топ лидеров рейтинга уже третий год.

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
07 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Сегодня, 7 июня, состоялось очередное заседание совета директоров Банка России, посвящённое обсуждению ключевой ставки. Было принято решение сохранить её на уровне 16% годовых.
Информация об этом размещена на официальном сайте Центробанка. Предыдущее заседание руководителей регулятора по ключевой ставке состоялось 16 апреля 2024 года. Тогда также было решено сохранить её на уровне 16% годовых. При этом Центробанк в своём заявлении допустил повышение ключевой ставки на последующих заседаниях. В последний раз регулятор менял ключевую ставку в декабре 2023 года, повысив её с 15 до 16%.

В Государственной думе РФ ранее отмечали, что Центробанк сможет приступить к снижению ключевой ставки в сентябре 2024 года. Однако это станет возможным только в том случае, если инфляция в стране будет под контролем.

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#ключевая ставка
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В транспортно-логистическом центре «Селятино» построят новый терминал
07 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, договор касается создания терминала в составе подмосковного транспортно-логистического хаба «Селятино», который Подмосковья строит вместе с Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хаб «Селятино» — это первый в Подмосковье трёхсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. В этом году через этот «сухой порт» планируется отправить и принять около 19 млн тонн груза. А после запуска второй очереди через «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта агропромышленной комплекса Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.
Общий объём инвестиций в проект составляет шесть миллиардов рублей. Завершить работы в полном объёме планируется в 2025 году.

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#андрей воробьёв
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#экономика
#китай
#казахстан
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В Солнечногорске построят загородный отельный комплекс
07 июня 2024, 13:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Новый комплекс построят на Истринском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о строительстве было подписано с гендиректором компании «Хвой» Виктором Пашигоровым.

«Загородные отели с живописной территорией – это востребованное и интересное направление как для бизнеса, так и для туристов. Сейчас популярность набирают глэмпинги. Кроме мест размещения на территории будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым. К нам в Подмосковье и летом, и зимой приезжают миллионы людей, семьи с детьми, чтобы провести выходные или весь отпуск», — отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Стоит добавить, что новый загородный комплекс в Солнечногорске будет включать 10 резиденций и 30-50 вилл.

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