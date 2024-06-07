Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли

Фото: сайт Кремля
Россия продолжает играть важную роль в глобальной торговле. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«Несмотря на многочисленные препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ведущих участников мировой торговли, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Наши связи с азиатскими странами укрепляются — объем торговли вырос на 60% с 2020 по 2023 год. С Ближним Востоком объем торговли увеличился в два раза, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%», — цитирует президента РИА Новости.
ПМЭФ-2024
По словам Путина, три четверти товарооборота России приходится на дружественные государства. Он также отметил, что Россия эффективно сотрудничает с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), поддерживая баланс интересов всех участников.
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