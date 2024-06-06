Байден признался, что Путин беспокоит его уже 40 лет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сильно беспокоит главу Соединённых Штатов Джо Байдена, о чём он сам заявил в интервью телеканалу ABC News.
Американский лидер сообщил, что знает Путина уже свыше 40 лет. И все это время российский президент беспокоит его.
Также Байден заявил, что Путин является «непорядочным человеком» и «диктатором», которому необходимо бороться за то, чтобы удерживать свою страну и, одновременно с этим, не прекращать конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что США не стремятся к конфликту с Россией, поскольку Байден не хочет быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.
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Также Байден заявил, что Путин является «непорядочным человеком» и «диктатором», которому необходимо бороться за то, чтобы удерживать свою страну и, одновременно с этим, не прекращать конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что США не стремятся к конфликту с Россией, поскольку Байден не хочет быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.
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Анастасия Чинкова