Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах

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Россия будет оказывать необходимую помощь по улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», — подчеркнул Путин.Он также развил благородность Додику за сотрудничество в духовной сфере и по линии МИД.
Сам Додик выразил признательность главе РФ за позицию страны по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по Сребренице.
Политик заявил, что между его республикой и Россией не осталось ни единого сложного открытого вопроса, и страны должны продолжить сотрудничать по всем остальным вопросам, как и до текущего момента.
Ранее Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак