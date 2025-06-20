Группа Родина и Сбер задействуют ИИ для создания комфортной среды для жизни

20 июня 2025, 10:46

Совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин (Фото: пресс-служба Группы Родина)

Группа Родина и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования недвижимости на Петербургском международном экономическом форуме.





В рамках соглашения планируется создать комфортную городскую среду нового уровня. Ожидается, что искусственный интеллект изучит запросы и привычки граждан в разных районах.





«Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — пояснил руководитель Группы Родина Владимир Щекин.