Группа Родина и Сбер задействуют ИИ для создания комфортной среды для жизни
Группа Родина и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования недвижимости на Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках соглашения планируется создать комфортную городскую среду нового уровня. Ожидается, что искусственный интеллект изучит запросы и привычки граждан в разных районах.
«Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — пояснил руководитель Группы Родина Владимир Щекин.
По его словам, соответствующий подход позволяет не только обеспечить людей всей необходимой инфраструктурой, но и прогнозировать, как еще можно обустроить пространство для комфортной жизни.
Для работы с большими данными Группа Родина вместе с Высшей школой экономики запустила платформу «НейроСити Лаб», в которой собирается и анализируется информация.