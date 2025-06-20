Беглов: Петербург — одна из наиболее привлекательных локаций для бизнеса в РФ
Санкт-Петербург является одной из наиболее привлекательных локаций для бизнеса в национально-ориентированной экономике России. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил губернатор города Александр Беглов.
«При поддержке президента нам удалось снова сделать город передовым и первым в России. Сегодня мы в лидерах по качеству жизни, индексу качества городской среды, уровню социальных гарантий. А также — по темпам роста промышленности, научно-технологическому развитию, креативным индустриям, въездному туризму и другим важным направлениям», — рассказал Беглов в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом».
По его словам, этого удалось достичь благодаря увеличению бюджета и привлечения дополнительных инвестиций. На сегодняшний день Петербург стоит наравне с Москвой в группе регионов с наиболее высокой инвестиционной привлекательностью, подчеркнул Беглов.
Тем временем глава Кемеровской области Илья Середюк в рамках ПМЭФ 2025 обсудил вопрос обновления общественного транспорта с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, пишет «Сiбдепо».
По данным издания, жители Кузбасса очень ждут автобусы, оснащенные кондиционерами.
«Вопрос по поставке автобусов для нужд автотранспортных предприятий Кузбасса находится в проработке. Планируемый к закупке новый подвижной состав будет оснащен кондиционерами», — сообщили специалисты Министерства транспорта Кузбасса.
Также в ведомстве уточнили, что планируется закупить автобусы особо большого класса.