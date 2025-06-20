Беглов: Петербург — одна из наиболее привлекательных локаций для бизнеса в РФ

20 июня 2025, 14:05

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Санкт-Петербург является одной из наиболее привлекательных локаций для бизнеса в национально-ориентированной экономике России. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил губернатор города Александр Беглов.







«При поддержке президента нам удалось снова сделать город передовым и первым в России. Сегодня мы в лидерах по качеству жизни, индексу качества городской среды, уровню социальных гарантий. А также — по темпам роста промышленности, научно-технологическому развитию, креативным индустриям, въездному туризму и другим важным направлениям», — рассказал Беглов в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом».

«Вопрос по поставке автобусов для нужд автотранспортных предприятий Кузбасса находится в проработке. Планируемый к закупке новый подвижной состав будет оснащен кондиционерами», — сообщили специалисты Министерства транспорта Кузбасса.