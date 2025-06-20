Путин оценил рост ВВП России

Путин: ВВП России два года рос темпами выше среднемировых
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Российская экономика в последние два года несмотря на сложный внешний фон росла темпами выше среднемировых. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.



По словам главы государства, ВВП России в последние два года прибавлял более четырех процентов каждый год.

«Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли», — отметил российский лидер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.

Ранее глава Минтруда рассказал о росте МРОТ в 2026 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0