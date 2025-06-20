Путин оценил рост ВВП России

20 июня 2025, 16:26

Путин: ВВП России два года рос темпами выше среднемировых

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Российская экономика в последние два года несмотря на сложный внешний фон росла темпами выше среднемировых. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.





По словам главы государства, ВВП России в последние два года прибавлял более четырех процентов каждый год.





«Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли», — отметил российский лидер.