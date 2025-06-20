Путин оценил рост ВВП России
Путин: ВВП России два года рос темпами выше среднемировых
Российская экономика в последние два года несмотря на сложный внешний фон росла темпами выше среднемировых. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам главы государства, ВВП России в последние два года прибавлял более четырех процентов каждый год.
«Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли», — отметил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.
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