Путин объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки

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Банк России, повышая ключевую ставку, снижает перегрев экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Охлаждают (экономику – ред.) повышением ключевой ставки и льготной ипотеки», — сказал Путин, комментируя действия Банка России.
На ВЭФ зампред Сбербанка Анатолий Попов также сообщал, что до конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными.
Ранее руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса. Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.
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Элина Позднякова