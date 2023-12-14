Путин об отношениях с Францией: «На нет и суда нет»

Фото: Сайт Кремля
Путин заявил, что Россия общалась с Францией, пока та сама не прекратила отношения. Об этом российский лидер сказал во время выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«У нас были добрые, хорошие, рабочие отношения, была насыщенная повестка, касающаяся и двусторонних отношений, и международных вопросов. С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Если интереса нет — обойдёмся. На нет и суда нет, как у нас говорят. Нам есть, чем заниматься», — сказал Путин.Напомним, США и ЕС начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя.
Читайте также:
Путин назвал российско-китайские отношения гарантом стабильности в мире
Во Франции раскрыли, сможет ли Макрон переубедить Орбана по Украине
Французского президента Макрона призвали к более взвешенной позиции по Израилю
Екатерина Шмакова