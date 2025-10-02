Путин зачитал «Бородинскую годовщину» Пушкина на «Валдае»

02 октября 2025, 20:24

Путин отметил актуальность стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина»

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России Владимир Путин прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина» на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», отметив, что произведение звучит современно, словно написано вчера.





Он напомнил, что хотя Лермонтов также писал о Бородино, слова Пушкина остаются необычайно живыми.



По словам Путина, Пушкин словно сам советует взять томик с собой и читать стихи на «Валдае».





«Все мы знаем, что писал Лермонтов про Бородино, но ведь и Пушкин писал на эту тему. Он как будто написал это вчера. Мне Пушкин будто сказал «возьми с собой томик на «Валдай», почитай стихи», — рассказал глава государства.