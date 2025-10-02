Путин сообщил о потерях ВСУ в 44,7 тысячи за сентябрь

02 октября 2025, 19:51

Путин: половина сентябрьских потерь ВСУ — безвозвратные

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России Владимир Путин сообщил, что в сентябре 2025 года Вооружённые силы Украины понесли потери в размере примерно 44,7 тысячи человек.