Путин сообщил о потерях ВСУ в 44,7 тысячи за сентябрь
Президент России Владимир Путин сообщил, что в сентябре 2025 года Вооружённые силы Украины понесли потери в размере примерно 44,7 тысячи человек.
По его словам, около половины из них — безвозвратные. Заявление прозвучало 2 октября на заседании международного клуба «Валдай».
Путин также отметил, что с января по август 2025 года зафиксировано около 150 тысяч случаев дезертирства в рядах украинской армии.
Глава государства добавил, что российские войска продолжают уверенно продвигаться по всей линии боевого соприкосновения. В районе Волчанска, по его словам, создаётся зона безопасности, а в Купянске российские подразделения уже контролируют около двух третей территории.
Читайте также: