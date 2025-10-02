Путин высказался о действиях НАТО, боеспособности армии и ситуации на линии фронта
Президент России продолжил выступление на клубе «Валдай», подчеркнув, что современные технологии делают невоенные методы решения военных задач особенно значимыми и эффективными.
Он отметил, что попытки противников разложить российское общество не увенчались успехом, а результат оказался обратным, что радует Москву. Кроме того, по словам Путина, инструкторы НАТО участвуют не только в подготовке украинских военнослужащих, но и в реализации их решений.
Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была расистской страной и выступает за разнообразие, а храбрость и героизм российских солдат остаются неизменными и вызывают гордость. Российская армия, по его словам, является одной из самых боеспособных в мире как по уровню подготовки, так и по техническим возможностям.
По линии фронта российские войска продолжают наступление. Путин заявил, что взятие Волчанска — вопрос времени, а на освобождение осталась лишь 0,13% территории Луганской области.
