Путин высказался о действиях НАТО, боеспособности армии и ситуации на линии фронта

02 октября 2025, 20:07

Путин: все страны НАТО воюют с Россией

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Президент России продолжил выступление на клубе «Валдай», подчеркнув, что современные технологии делают невоенные методы решения военных задач особенно значимыми и эффективными.