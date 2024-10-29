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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

29 октября 2024, 20:37
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что на прошлой неделе проект документа был поддержан Госдумой и Совфедом РФ.

В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его значение вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей.



Член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина ранее сообщала, что принятие такого решения позволит повысить размеры заработных плат порядка 4,2 миллиона россиян.

Напомним, что МРОТ – это сумма выплат, которую гражданин гарантированно получает за выполненную работу при условии, что он трудоустроен на полную ставку, отработал в течение месяца все часы и смены и выполнил ещё ряд стандартных требований. Размер МРОТ устанавливается без учёта НДФЛ. Это означает, что работник получает на руки на 13% меньше от изначальной суммы.

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Озвучен самый эффективный метод копить
Финансист Матвеева назвала эффективной бытовую экономию
29 октября 2024, 20:13

Фото: iStock/Jinda Noipho

Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что наиболее эффективным методом копить является бытовая экономия.
По её словам, системные регулярные пусть даже небольшие сбережения постепенно приведут к хорошим результатам.

«Бытовая экономия позволяет грамотно управлять своим бюджетом, создавая «свободные» деньги для накоплений. Так, если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — пояснила в беседе с Газета.ру Матвеева.

Ранее экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», высказывал мнение о том, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.

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Экономист Ведута объяснила необходимость национализации банков в РФ
29 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/koromelena

Экономист Елена Ведута заявила, что в России необходимо национализировать все банки для того, чтобы они находились под контролем государства.
«Сегодня высокая процентная ставка, а из-за высокой маржи банки скоро скупят всю нашу промышленность и сельское хозяйство. А какие они умные мы знаем: за последние годы, начиная с перестройки полностью разорена обрабатывающая промышленность, станкостроение. Мы зависим от производства полупроводников, чипов. Банки настроены лишь на выгоду. Им наплевать на развитие промышленности. Я считаю, что банки надо национализировать в ближайшем будущем», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

До этого управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин заявил о позитивном влиянии введении централизованной системы о долгах россиян.

«Любая автоматизация и централизация данной информация должны позитивно сказываться на корректном расчете ПДН. Другой вопрос в том, целесообразно ли банкам участвовать в этом, неся определенные траты, и в какой-то мере раскрывать информацию по клиентам, ведь зачастую проще использовать внутренние, хорошо зарекомендовавшие себя системы оценки», — отметил в беседе с «Известиями» Бородулин.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган сообщил, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств.

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#экономика
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Путин подписал закон об увеличении бюджетных расходов в 2024 году
29 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/spaxiax

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году общего объёма расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 триллионов рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Отмечается, что закон был инициирован правительством РФ. Он вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Документом предусматривается возможность выделения дополнительных бюджетных средств в этом году на определённые главой государства приоритетные цели.

Выделение дополнительных расходов будет обеспечено за счёт принятия правительством решений, которые предусматривают увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда. Также этим законом кабмин получает право превышения верхнего предела внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.

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Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году
29 октября 2024, 17:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В России в предстоящем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать разброса в зарплатах медработников, учителей и других специалистов. Для этого в предстоящем году будет отработана новая, более справедливая модель оплаты труда бюджетников. Тестирование пройдёт в нескольких пилотных регионах.

Путин напомнил, что зарплата медиков привязана к средним выплатам по регионам. При этом уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах страны.

Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков в структуре зарплат должна повыситься доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты будут стандартизированы. Таким образом, как ожидается, будет создана единая и понятная для бюджетников система.

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В Подмосковье создадут новый индустриальный парк «Пущино»
29 октября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области создадут ещё один индустриальный парк в регионе. Новую площадку запустят в городском округе Серпухов на участке, предоставленном инвестору без торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили правительство Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».
«Подмосковные индустриальные парки – востребованные площадки для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах. Это и проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка «Пущино» составит 53,8 га. Участок для реализации проекта инвестор получил на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запустить индустриальный парк «Пущино» планируется в 2026 году. На территории будет построено около 100 тыс. кв. м производственных и лабораторных корпусов, создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

Проект реализуется в рамках поручения президента по развитию проекта «Большой Серпухов». Цель – обеспечить технологический суверенитет страны за счёт развития в Серпухове, Пущине и Протвине научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Предусмотрено также строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационных и досуговых зон.

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«Ашан» подал заявку на регистрацию нового логотипа из-за возможного ухода из России
«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
29 октября 2024, 15:23

Фото: iStock/ blinow61

Представители дочерней компании французской ретейл-группы «Ашан» подали заявку на регистрацию нового логотипа в Роспатенте, информирует портал RB.ru.
Из заявки компании следует, что «Ашан» хочет зарегистрировать новый товарный знак по нескольким классам МКТУ. Среди товаров — косметика, продукты питания, игрушки, безалкогольные напитки и другие.

Регистрация нового логотипа — возможная часть ребрендинга компании, затрагивающего все рынки, включая российский, поясняет основательница патентного бюро Ezybrand Ольга Бондарева.

«Регистрация нового логотипа служит «подстраховкой» от рейдерского захвата бренда местными предпринимателями. Например, продолжают действовать товарные знаки других гигантов, которые покинули Россию в числе первых: Nike, Adidas и другие», — рассказывает она.

Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» говорит, что компания работает над новой линейкой товаров для детей от трёх до десяти лет «Ашан Красная Птица Kids».

«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — рассказали представители компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ашан» уходит с российского рынка. В ответ на предположения компания сказала, что «не комментирует слухи».

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В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты
«Прайм»: в 2025 году цены на продукты вырастут до 20%
29 октября 2024, 14:12

Фото: iStock/Minerva Studio

Российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции. Об этом заявили опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
В среднем рост составит 8-12% по сравнению с текущим годом. Принятые властями меры спасут от гиперинфляции и оставят шансы на развитие бизнеса, однако полностью вопрос они не решат, заявил вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его прогнозу, стоимость молока вырастет на 10-15%, мяса – на 12%, овощей и фруктов – на 15-20%.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, рост цен на продовольствие составит 10-15%. Особенно инфляция будет заметная в категории сезонный овощей и фруктов.

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В России на 49% увеличился спрос на домашние маслобойки
29 октября 2024, 13:03

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. Об этом сообщает Мash.
По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.

В октябре спрос на товары для приготовления масла на маркетплейсах увеличился на 49%.

Бытовые маслобойки стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от объёма и конструкции. Люди даже создали чаты для обмена рецептами.

Ранее генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин сообщал, что подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.

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Депутат Госдумы Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты
29 октября 2024, 03:11

istock/Takosan

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести фиксированные цены на авиабилеты, призвав правительство России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поддержать эту инициативу.
По его мнению, постоянное повышение стоимости билетов по мере приближения к дате вылета оказывает давление на граждан, особенно тех, кто вынужден срочно лететь по неотложным делам, таким как похороны или лечение.

«Цены на билеты не должны повышаться по причинам, понятным только авиакомпаниям. Чем ближе к рейсу — тем дороже, и это неправильно», — подчеркнул Хамзаев в интервью РИА Новости.
Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

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