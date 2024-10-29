Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что на прошлой неделе проект документа был поддержан Госдумой и Совфедом РФ.
В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его значение вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей.
Член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина ранее сообщала, что принятие такого решения позволит повысить размеры заработных плат порядка 4,2 миллиона россиян.
Напомним, что МРОТ – это сумма выплат, которую гражданин гарантированно получает за выполненную работу при условии, что он трудоустроен на полную ставку, отработал в течение месяца все часы и смены и выполнил ещё ряд стандартных требований. Размер МРОТ устанавливается без учёта НДФЛ. Это означает, что работник получает на руки на 13% меньше от изначальной суммы.
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В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его значение вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей.
Член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина ранее сообщала, что принятие такого решения позволит повысить размеры заработных плат порядка 4,2 миллиона россиян.
Напомним, что МРОТ – это сумма выплат, которую гражданин гарантированно получает за выполненную работу при условии, что он трудоустроен на полную ставку, отработал в течение месяца все часы и смены и выполнил ещё ряд стандартных требований. Размер МРОТ устанавливается без учёта НДФЛ. Это означает, что работник получает на руки на 13% меньше от изначальной суммы.
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Анастасия Чинкова