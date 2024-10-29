Путин подтвердил задачу построить в России «экономику высоких зарплат»

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами, быстрее роста цен. В целом российская экономика должна стать экономикой высоких
Об этом заявил президент РФ во время своего выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России. Он также добавил, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, имея ввиду как условия труда, так и повышение доходов.
Путин отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует ситуацию на рынке труда, в том числе и относительно динамики заработных плат. В целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию, отметил президент.
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«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует ситуацию на рынке труда, в том числе и относительно динамики заработных плат. В целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию, отметил президент.
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Александр Бойцов