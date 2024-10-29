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Путин подписал закон об увеличении бюджетных расходов в 2024 году

29 октября 2024, 18:39
Фото: iStock/spaxiax

Фото: iStock/spaxiax

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году общего объёма расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 триллионов рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Отмечается, что закон был инициирован правительством РФ. Он вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Документом предусматривается возможность выделения дополнительных бюджетных средств в этом году на определённые главой государства приоритетные цели.



Выделение дополнительных расходов будет обеспечено за счёт принятия правительством решений, которые предусматривают увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда. Также этим законом кабмин получает право превышения верхнего предела внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.

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#владимир путин
Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году
29 октября 2024, 17:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В России в предстоящем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать разброса в зарплатах медработников, учителей и других специалистов. Для этого в предстоящем году будет отработана новая, более справедливая модель оплаты труда бюджетников. Тестирование пройдёт в нескольких пилотных регионах.

Путин напомнил, что зарплата медиков привязана к средним выплатам по регионам. При этом уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах страны.

Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков в структуре зарплат должна повыситься доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты будут стандартизированы. Таким образом, как ожидается, будет создана единая и понятная для бюджетников система.

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#регионы
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В Подмосковье создадут новый индустриальный парк «Пущино»
29 октября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области создадут ещё один индустриальный парк в регионе. Новую площадку запустят в городском округе Серпухов на участке, предоставленном инвестору без торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили правительство Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».
«Подмосковные индустриальные парки – востребованные площадки для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах. Это и проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка «Пущино» составит 53,8 га. Участок для реализации проекта инвестор получил на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запустить индустриальный парк «Пущино» планируется в 2026 году. На территории будет построено около 100 тыс. кв. м производственных и лабораторных корпусов, создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

Проект реализуется в рамках поручения президента по развитию проекта «Большой Серпухов». Цель – обеспечить технологический суверенитет страны за счёт развития в Серпухове, Пущине и Протвине научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Предусмотрено также строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационных и досуговых зон.

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«Ашан» подал заявку на регистрацию нового логотипа из-за возможного ухода из России
«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
29 октября 2024, 15:23

Фото: iStock/ blinow61

Представители дочерней компании французской ретейл-группы «Ашан» подали заявку на регистрацию нового логотипа в Роспатенте, информирует портал RB.ru.
Из заявки компании следует, что «Ашан» хочет зарегистрировать новый товарный знак по нескольким классам МКТУ. Среди товаров — косметика, продукты питания, игрушки, безалкогольные напитки и другие.

Регистрация нового логотипа — возможная часть ребрендинга компании, затрагивающего все рынки, включая российский, поясняет основательница патентного бюро Ezybrand Ольга Бондарева.

«Регистрация нового логотипа служит «подстраховкой» от рейдерского захвата бренда местными предпринимателями. Например, продолжают действовать товарные знаки других гигантов, которые покинули Россию в числе первых: Nike, Adidas и другие», — рассказывает она.

Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» говорит, что компания работает над новой линейкой товаров для детей от трёх до десяти лет «Ашан Красная Птица Kids».

«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — рассказали представители компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ашан» уходит с российского рынка. В ответ на предположения компания сказала, что «не комментирует слухи».

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В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты
«Прайм»: в 2025 году цены на продукты вырастут до 20%
29 октября 2024, 14:12

Фото: iStock/Minerva Studio

Российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции. Об этом заявили опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
В среднем рост составит 8-12% по сравнению с текущим годом. Принятые властями меры спасут от гиперинфляции и оставят шансы на развитие бизнеса, однако полностью вопрос они не решат, заявил вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его прогнозу, стоимость молока вырастет на 10-15%, мяса – на 12%, овощей и фруктов – на 15-20%.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, рост цен на продовольствие составит 10-15%. Особенно инфляция будет заметная в категории сезонный овощей и фруктов.

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В России на 49% увеличился спрос на домашние маслобойки
29 октября 2024, 13:03

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. Об этом сообщает Мash.
По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.

В октябре спрос на товары для приготовления масла на маркетплейсах увеличился на 49%.

Бытовые маслобойки стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от объёма и конструкции. Люди даже создали чаты для обмена рецептами.

Ранее генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин сообщал, что подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.

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Депутат Госдумы Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты
29 октября 2024, 03:11

istock/Takosan

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести фиксированные цены на авиабилеты, призвав правительство России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поддержать эту инициативу.
По его мнению, постоянное повышение стоимости билетов по мере приближения к дате вылета оказывает давление на граждан, особенно тех, кто вынужден срочно лететь по неотложным делам, таким как похороны или лечение.

«Цены на билеты не должны повышаться по причинам, понятным только авиакомпаниям. Чем ближе к рейсу — тем дороже, и это неправильно», — подчеркнул Хамзаев в интервью РИА Новости.
Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

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Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года
28 октября 2024, 21:14

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92-93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50-12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — пояснил в беседе с Газета.ру Сироткин.

Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям.

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#курс
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#валюта
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Шольц предположил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства
28 октября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/josefkubes

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с рядом ошибочных решений, принятых руководством концерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, прошлые ошибочные решения руководителей крупного автопроизводителя не должны сказываться на сотрудниках заводов. Спикер правительства подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является сохранение и обеспечение рабочих мест.

Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.

Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.

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#завод
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В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для перевозки буровых
28 октября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Торгового дома «Арсенал-Сервис»

В Подмосковье в льготную аренду передан очередной земельный участок для строительства импортозамещающего производства. Землю в Орехово-Зуевском городском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получил Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Арсенал-Сервис» будет выпускать самоходные платформы для перевозки буровых модулей. Эта продукция позволит заменить на российском рынке нескольких иностранных поставщиков подобной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. Плановый срок запуска производства – 2026 год. На предприятии намерены создать 36 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. Для строительства компании предоставили свыше 5,8 га земли в аренду по льготной ставке сроком на три года.

Подобрать землю под строительство производственных объектов по программе «Земля за 1 рубль» можно на Инвестиционной карет Московской области.

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