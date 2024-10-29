Путин подписал закон об увеличении бюджетных расходов в 2024 году

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году общего объёма расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 триллионов рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Отмечается, что закон был инициирован правительством РФ. Он вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.
Документом предусматривается возможность выделения дополнительных бюджетных средств в этом году на определённые главой государства приоритетные цели.
Выделение дополнительных расходов будет обеспечено за счёт принятия правительством решений, которые предусматривают увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда. Также этим законом кабмин получает право превышения верхнего предела внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.
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Документом предусматривается возможность выделения дополнительных бюджетных средств в этом году на определённые главой государства приоритетные цели.
Выделение дополнительных расходов будет обеспечено за счёт принятия правительством решений, которые предусматривают увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда. Также этим законом кабмин получает право превышения верхнего предела внутреннего государственного долга и программы внутренних заимствований.
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Анастасия Чинкова