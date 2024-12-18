Депутат Сергей Миронов раскритиковал работу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

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В ходе пресс-подхода представителей фракции «Справедливая Россия — За правду» депутат Сергей Миронов выразил сомнения в адекватности главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Он подверг критике решение о повышении ключевой ставки, назвав его «вредительством» для экономики страны.
По словам Миронова, такая экономическая стратегия не только не способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП), но и «гробит экономику» России.
Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.
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По словам Миронова, такая экономическая стратегия не только не способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП), но и «гробит экономику» России.
Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.
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Дарья Осипова