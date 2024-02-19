Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поддержал идею выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Развожаевым.
По словам главы региона, 9 мая Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Развожаев назвал это значимой датой и попросил президента дать поручение правительству РФ сделать оргкомитет по примеру Ленинграда.
Российский лидер назвал инициативу правильной, ответив «хорошо, так и сделаем».
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«Во-первых, чтобы на федеральном уровне эта дата не осталась незамеченной. А во-вторых, чтобы тоже Вы дали поручение – [осуществить] выплаты для жителей осаждённого Севастополя и тех, кто награждён медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из Президентского фонда», — сказал Развожаев.
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Екатерина Шмакова