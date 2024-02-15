Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил свое одобрение идеи введения государственной награды для семейных трудовых династий, сообщает РИА Новости.
Эту инициативу высказал один из рабочих Уралвагонзавода во время визита главы государства в Свердловскую область.
Он пообещал поручить правительству и администрации президента изучить этот вопрос.
Президент также напомнил, что недавно в России были учреждены знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».
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«Честно говоря, мне такое не приходило в голову», — отметил Путин, признавая идею хорошей.
Президент также напомнил, что недавно в России были учреждены знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».
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Артем Кузьмин