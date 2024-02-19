Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников из частных клиник. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер дал поручение после поездки на Дальний Восток в январе.
Президент также предложил разрешить пользоваться дальневосточной ипотекой педагогам из частных организаций и тем, кто работает у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность.
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«Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в тексте.
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Екатерина Шмакова