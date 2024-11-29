Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
В Российской Федерации с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов. О них гражданам страны напомнил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что с 1 декабря в России начнут действовать два новых нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Военнослужащие, имеющие долги, не будут платить этот сбор, который составляет 7% от взысканной суммы.
Вторым законом, вступающим в силу в первый день зимы, будет документ о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень новых правил лицензирования будет включено требование об использовании схем пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.
Кроме того, с 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, в стране будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в средствах массовой информации, интернете, кинофильмах и рекламе.
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Вторым законом, вступающим в силу в первый день зимы, будет документ о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень новых правил лицензирования будет включено требование об использовании схем пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.
Кроме того, с 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, в стране будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в средствах массовой информации, интернете, кинофильмах и рекламе.
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Александр Бойцов