Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря

Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

В Российской Федерации с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов. О них гражданам страны напомнил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что с 1 декабря в России начнут действовать два новых нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Военнослужащие, имеющие долги, не будут платить этот сбор, который составляет 7% от взысканной суммы.

Вторым законом, вступающим в силу в первый день зимы, будет документ о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень новых правил лицензирования будет включено требование об использовании схем пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.



Кроме того, с 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, в стране будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в средствах массовой информации, интернете, кинофильмах и рекламе.

Читайте также:

Володин: Поступает много обращений о чрезмерной загруженности школьников

Володин: Госдума приняла обращение к правительству по вопросам миграции

В Госдуме обсудят целесообразность ОГЭ и высокую нагрузку на школьников
#долги
#закон
#пропуска
#вячеслав володин
«Это возмутительно»: Байден отреагировал на ответные удары РФ по Украине
Байден назвал ответные удары РФ по позициям ВСУ возмутительными
29 ноября 2024, 07:55

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными, пишет РИА Новости.
«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден.

По его словам, США и далее будут оказывать Украине военную помощь. Новые поставки ожидаются уже в ближайшее время, отметил американский президент.

28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Взрывы гремели по всей стране. Также были зафиксированы массовые перебои с электричеством.

Читайте также:

ВСУ пытаются бить по Москве и Петербургу: Россия готовит второй удар «Орешником»

Путин раскрыл подробности утренней массированной атаки ВС РФ на Украину

Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву
#сша
#россия
#нападение
#помощь
#президент
#взрывы
#поставки
#всу
#вс рф
#путин
#байден
#опк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия сумела навязать Западу свои правила игры
CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам в ущерб своим интересам
29 ноября 2024, 07:11

Фото: iStock/yulenochekk

Россия своей политикой и действиями на поле боевых действий смогла заставить страны Запада играть по ее правилам. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).
«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в сообщении.

Издание считает, что подобная стратегия напоминает советскую концепцию «рефлексивного контроля», когда государство вынуждает противника принимать решения, которые не отвечают его собственным интересам, предлагая ему ложные варианты.

Таким образом, отмечается, что регулярные дебаты западных стран и задержки поставок военной помощи Киеву указывают на успешную стратегию Кремля.

Читайте также:

На Западе пояснили, как Москва и Киев улучшают переговорные позиции эскалацией

В МИД Катара выступили с недовольством о милитаризации конфликта на Украине

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией
#москва
#задержки
#кремль
#мид
#государство
#запад
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией
29 ноября 2024, 03:43

Фото: istockphoto/SimonLukas

Правительство Республики Чад заявило, что собирается расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией.
О данном решении сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла, передает агентство France-Presse (AFP).

При этом еще в апреле 2024 года Чад связался с США, уведомляя о намерении расторгнуть военное соглашение и о том, что американским солдатам стоит покинуть базу в Нджамене.

Известно, что Франция запланировала разработку новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров на фоне успеха «Орешника».

Ранее 28 ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.

Читайте также:

Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину

Франция отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов

Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт
#соглашение
#правительство
#франция
#политика
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе пояснили, как Москва и Киев улучшают переговорные позиции эскалацией
NYT: Россия и Украина улучшают переговорные позиции военной эскалацией
29 ноября 2024, 03:11

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.
The New York Times пишет, что эскалация цикла ударов между Москвой и Киевом стала очень быстрой в последние несколько недель. Предполагается, что причиной для этого стала попытка улучшить позиции в будущих переговорах, которые начнутся после официального становления Дональда Трампа на пост президента США.

«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Некоторые аналитики говорят, что обе стороны также пытаются улучшить свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — говорит The New York Times.
Однако, что бы не планировали США в будущем, надо четко понимать: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.

Накануне Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан заявил, что киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.

Ранее 28 ноября Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве. Подробнее читайте в нашем материале.

Читайте также:

Киев ждёт резкое увеличение поставок западного оружия до инаугурации Трампа

На Украине обратились к Трампу с просьбой по поводу Зеленского

Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
#выборы
#сша
#россия
#украина
#сми
#дональд трамп
#москва
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Катара выступили с недовольством о милитаризации конфликта на Украине
МИД Катара: от милитаризации конфликта на Украине не будет пользы
29 ноября 2024, 01:21

Фото: iStock/EA

Катар неоднократно предупреждал, что милитаризация конфликта на Украине не принесет пользы и лишь усложнит ситуацию.
«Я могу сказать вам одно: с первого дня мы говорили, что милитаризация этого конфликта не принесет пользы», — сообщил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансар в эфире подкаста One Decision.
По его словам, не так давно появилась информация о том, что Катар якобы перепродает оружие украинцам. Дипломат, в свою очередь, обозначил, что это — не прерогатива Катара. Страна против милитаризации украинского конфликта, поэтому ей нет смысла поставлять вооружение на фронт.

В конце октября 2024 года переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе.

О том, что Катар желает мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной и не передает оружие ни одной из сторон, Катар заявляет не в первый раз.

Читайте также:

Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение

Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область

Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском
#мид
#страны
#катар
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Газ и дымовые шашки»: Протестующие в Грузии подрались с полицией
В Тбилиси протестующие о «заморозке» вступления в ЕС начали драку с полицией
29 ноября 2024, 00:21

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Протестующие в Грузии о решении премьер-министра Кобахидзе об отказе в переговорах по вступлению в Евросоюз до 2028 года дошли до драк с полицией. Столкновения происходят около грузинского парламента в Тбилиси.
Демонстранты окружены с обеих сторон спецназом на площади Свободы и улице Чичинадзе, передает «SHOT». Правоохранительные органы уже применили газ слезоточивого действия, также используются водометы и якобы дымовые шашки.

Президент Саломе Зурабишвили вышла на площадь перед парламентом, подошла вплотную к спецназу, который заблокировал дорогу на площадь Свободы, и начала выговаривать силовикам.

Протестующие продолжают собираться, полицейских также становится все больше и больше.

Один из сотрудников МВД был госпитализирован.

Изначально решение премьер-министра Кобахидзе, которое вызвало такое волнение в стране, стало ответом на резолюцию Европарламента. Тот не признал выборы в Грузии и хотел санкций против партии «Грузинская мечта».

Ранее «Радио 1» рассказывало, как в Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве. Также в Грузии рассказали о будущей политике в отношении России.

Читайте также:

Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места

Парламент Грузии поддержал проведение выборов президента 14 декабря

Нарышкин: Москва надеется, что попытки госпереворота в Грузии провалятся
#выборы
#москва
#мвд
#газ
#президент
#ес
#евросоюз
#грузия
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не менее 400 боевиков ликвидированы за сутки при участии ВКС РФ в Сирии
Не менее 400 боевиков «Джебхат ан-Нусра»* уничтожены в Сирии при участии ВКС РФ
28 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике Олег Игнасюк.
Террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб накануне в среду, 27 ноября.

Днем стало известно, что сирийские военные вступили в бой с радикалами. Противник потерял живую силу и технику.

Как отметили в сирийском Минобороны, боевики нарушили соглашение о деэскалации конфликта, ударив по деревням, населенным пунктам и военным позициям.

Читайте также:

Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре

Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

В Тель-Авиве террористы с автоматами открыли огонь по людям на остановке

*Запрещенная в России террористическая организация
#мир
#россия
#сирия
#терроризм
#террористы
#новости
#вкс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией
В Финляндии депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова о границе с Россией
28 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/naumoid

Депутату финского парламента, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat.
По словам депутата, изложенное им мнение, было его личной точкой зрения и не отражало линию социал-демократической партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам.

Кильюнен пояснил, что его слова были необдуманными.

Напомним, граница между Финляндией и РФ закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить данные ограничения с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Читайте также:

Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ

Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины

В Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией
#граница
#данные
#мнение
#ограничения
#финляндия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита за счет активов РФ
ЕС и Украина подписали меморандум о кредите на €18,1 млрд за счет активов России
28 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/artJazz

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
По словам Домбровскиса, речь идет о части инициативы стран «Большой семерки» по поддержке Киева с использованием доходов от замороженных активов России.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения украинской стороне средств за счет замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Франция в скором времени отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США завершают процесс выделения помощи Украине за счёт российских активов

Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада

Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам
#сша
#россия
#франция
#радио 1
#оружие
#доходы
#счёт
#ес
#энтони блинкен
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате