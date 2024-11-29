Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в составе палаты теперь есть сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк и руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».
Ранее председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин напомнил, что В России с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов.
Первый нормативно-правовой акт касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Второй закон, который вступит в силу в первый день зимы — документ о лицензировании деятельности операторов связи.
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Первый нормативно-правовой акт касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Второй закон, который вступит в силу в первый день зимы — документ о лицензировании деятельности операторов связи.
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Ольга Енгалычева