Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому нормативно-правовому акту, за незаконное распространение данных от одного до 10 тысяч субъектов или от 10 до 100 тысяч их идентификаторов виновные в правонарушении будут выплачивать штрафы. Для физических лиц их размер установлен в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до пяти миллионов рублей.
Если массовая утечка данных затронет более 100 тысяч субъектов или свыше миллиона их идентификаторов, то суммы штрафов вырастут кратно. Для физических лиц сумма составит уже 400 тысяч рублей, для должностных лиц она вырастет до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 15 миллионов рублей.
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