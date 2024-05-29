Путин подписал закон о лимите на банковские переводы

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.
Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц без открытия банковского счёта с применением упрощённой идентификации.
Закон вступит в силу спустя год со дня официального опубликования.
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Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц без открытия банковского счёта с применением упрощённой идентификации.
Закон вступит в силу спустя год со дня официального опубликования.
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Анастасия Чинкова