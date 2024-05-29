Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году

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Минфин оценил дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющийся у них в распоряжении подготовленный министерством пакет поправок в Налоговый кодекс.
Ожидается, что дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. По расчетам министерства, из этой суммы 1,6 трлн придется на повышение налога на прибыль с 20 до 25%. До 2030 года за счет этой меры предполагается получить суммарно 11,1 трлн рублей.
На расширение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) придется порядка 533 млрд рублей. До 2030 эта сумма составит около 3,1 трлн рублей.
Также в бюджет поступят дополнительные финансы от ряда акцизов и госпошлин, а также изменений в области упрощенной системы налогообложения и природной ренты.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На расширение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) придется порядка 533 млрд рублей. До 2030 эта сумма составит около 3,1 трлн рублей.
Также в бюджет поступят дополнительные финансы от ряда акцизов и госпошлин, а также изменений в области упрощенной системы налогообложения и природной ренты.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак