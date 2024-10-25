Путин утвердил МРОТ на 2025 год

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в следующем году МРОТ составит 22 440 рублей. Показатель вырос на 16,6% по сравнению с этим годом.
В настоящее время МРОТ равняется 19 242 рублям в месяц.
Напомним, что в мае этого года Путин подписал указ о том, что к 2030 году показатель МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.
Ранее решение об увеличении МРОТ утвердили в Госдуме, а затем в Совфеде. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 году в сравнении с суммой, установленной в 2023 году, в национальный проект «Кадры».
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В настоящее время МРОТ равняется 19 242 рублям в месяц.
Напомним, что в мае этого года Путин подписал указ о том, что к 2030 году показатель МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.
Ранее решение об увеличении МРОТ утвердили в Госдуме, а затем в Совфеде. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 году в сравнении с суммой, установленной в 2023 году, в национальный проект «Кадры».
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Анастасия Чинкова