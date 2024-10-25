Путин утвердил МРОТ на 2025 год

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчёта послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который внимательно следит за количеством поездок министра в Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в местных СМИ.