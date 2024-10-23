Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ

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На заседании Совета Федерации в среду сенаторы обсудят несколько ключевых вопросов, включая заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, а также ряд новых законопроектов.
Одним из важнейших вопросов на заседании Совфеда станет рассмотрение закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей в месяц, что затронет 4,2 миллиона работников. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля.
Также в повестке дня закон о борьбе с фиктивными браками, направленный на предотвращение незаконного получения миграционного статуса иностранными гражданами, и закон о стимулировании неипотечной секьюритизации.
Кроме того, будет обсуждаться ратификация соглашений с Абхазией и Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также планируется денонсация конвенции о Международном Совете по исследованию моря.
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Также в повестке дня закон о борьбе с фиктивными браками, направленный на предотвращение незаконного получения миграционного статуса иностранными гражданами, и закон о стимулировании неипотечной секьюритизации.
Кроме того, будет обсуждаться ратификация соглашений с Абхазией и Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также планируется денонсация конвенции о Международном Совете по исследованию моря.
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Елена Перлова