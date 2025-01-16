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Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

Путин поручил кабмину и Центробанку создать семейный инструмент сбережений
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать семейный инструмент сбережений. Соответствующее поручение было дано в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», сообщается на сайте Кремля.


В документе отмечается, что ответственным за выполнение поручения структурам необходимо определить параметры использования семейного инструмента сбережений и предусмотреть предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, которые инвестируются в сбережения.

На выполнение поручения дано полгода, до 15 июля. Ответственными назначены премьер-министр России, глава правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Строительная готовность завода домокомплектов в Кашире достигла 10%
17 января 2025, 12:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завод по производству бетонных домокомлектов возводят на территории городского округа Кашира, в настоящее время строительная готовность объекта составляет десять процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство завода стартовало в июне 2023 года. Сейчас на объекте возводят несущие конструкции производственного и административно-бытового корпусов, а также склада материалов», — говорится в сообщении.
На заводе планируется выпускать из лёгкого и тяжёлого бетона сборно-монолитные плиты перекрытия на основе несъемной железобетонной опалубки, несущие сборные вертикальные стеновые панели, а также однослойные и трёхслойные наружные стеновые панели. Всего в год на предприятии будут производить около 240 тыс. квадратных метров жилья.

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#строительство
#экономика
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«Закат для Норвегии – рассвет для России»: Осло сокращает поставки нефти и газа
ICIS: сокращение поставок нефти и газа из Норвегии знаменует рассвет для России
17 января 2025, 10:27

Фото: iStock/zhengzaishuru

Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества европейских государств с Москвой, знаменуя собой «рассвет для России» на нефтегазовом рынке Европы. Об этом заявил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер в интервью газете Telegraph.
Ожидается, что поставки нефти и газа из Норвегии начнут сокращаться, поскольку нынешние власти страны привержены идеи прекращения добычи нефти и газа, пишет издание, ссылаясь на данные Норвежского шельфового директората.

По словам Шредера, вскоре произойдёт ситуация, которую можно описать так: «Закат для Норвегии – это рассвет для России». Со временем европейские государства начнут всё чаще требовать от России её дешёвый газ, поскольку из-за сокращения добычи в Норвегии уже начался резкий подъём цен. В результате это приведёт к тому, что страны Европы начнут более тесно сотрудничать с Россией, а ситуация в целом подбодрит политиков дружественных по отношению к Москве стран, в частности, Венгрии и Словакии.

Также газета пишет, что при таком раскладе событий влияние России на мировом газовом рынке будет значительно осилено, что представит собой «геополитический кошмар».

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#россия
#европа
#нефть
#газ
#поставки
#цены
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Объем предложения на рынке новостроек в Старой Москве вырос на 16% за 2024 год
16 января 2025, 23:11

Фото: iStock/Rawpixel

Объем предложения на рынке новостроек в Старой Москве вырос на 16% за 2024 год. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков компании «Метриум». Совокупный объем к концу года, как отмечается, достиг 23 194 лотов, где 19,5 тысяч — квартиры, а 3,7 тысячи — апартаменты.
«При этом было зарегистрировано 24 911 договоров долевого участия (ДДУ), что на 3% меньше, чем в 2023 году. Минимальный спрос наблюдался в I квартале (5102 ДДУ за квартал). В IV квартале показатель вырос на 20,6% к предыдущему кварталу и составил 6901 ДДУ, что на 19,7% меньше, чем в IV квартале 2023 года», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков.
Тем временем управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов подчеркнул, что в Новой Москве объем предложения по итогам 2024 года, наоборот, сократился. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в новостройках Новой Москвы представлено 19,48 тысяч квартир и апартаментов.
«Согласно данным «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 534,7 тыс. рублей по итогам декабря 2024 года ( 2,4% к ноябрю)», — отмечает издание.
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Подмосковная компания создаёт штаммы заквасочных культур для импортозамещения
16 января 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Подмосковная компания ООО «Зелёные линии» начала научные исследования по разработке и запуску в производство штаммов замороженных заквасочных культур и ферментных препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
Фото: пресс-служба Миниселхозпрода МО

Работа проводится в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», цель которого – независимость российского агропрома в долгосрочной перспективе.
«ООО «Зелёные линии» производит уникальные лиофилизированные заквасочные культуры на основе собственных технологий. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 15 тыс. тонн молока ежедневно. Кроме того, на предприятии запущена производственная линия «Замороженные закваски» с мощностью переработки до 5 тыс. тонн молока в день», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

По прогнозам компании, с учётом увеличения производства к концу I квартала этого года объём произведённых заквасочных культур позволит перерабатывать до 35 тыс. тонн молока в день.

ООО «Зелёные линии» – подразделение группы компаний «СОЮЗНАБ», которая представлена на рынке с 1991 года. Она поставляет сырьё и ингредиенты для всех отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства. Завод оснащён современным оборудованием.

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#апк
#импортозамещение
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
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В декабре в Московской области купили более тонны сливочного масла
16 января 2025, 21:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья в декабре приобрели более 1 тыс. тонн сливочного масла производителей из разных регионов России, в том числе из Московской области. В среднем за день реализовывалось 34 тонны этого продукта, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Сливочное масло – источник витаминов и жирных кислот, таких как Омега-3 и Омега-6. Содержащиеся в нём нутриенты необходимы для правильной работы организма, профилактики многих заболеваний, улучшения состояния костей, кожи, волос и ногтей. Ежедневно рекомендуется употреблять от 10 до 20 г, то есть 1-2 чайные ложки этого продукта», – отметили в министерстве.
Ведущими подмосковными производствами по этому направлению там назвали «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» из Дмитровского городского округа, а также ООО «Алтико» из Лобни.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#сельское хозяйство
#продукты
#продовольствие
#масло
#минсельхозпрод мо
#торговля
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В ОЭЗ «Дубна» каждый год будут производить более 200 млн систем для сбора крови
16 января 2025, 20:57

Фото: пресс-служба компании ООО «Гранат Био Тех»

Мощности резидента особой экономической зоны «Дубна», компании «Гранат Био Тех», позволят ежегодно производить 210 млн систем для взятия крови из вены. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Подмосковный производитель современных вакуумных систем для взятия биоматериала компания увеличил выпуск медицинской продукции более чем на четверть. Это стало возможным после запуска новой производственной линии, которая заработала на полную мощность в конце прошлого года. Теперь компания сможет за год производить не менее 210 млн одноразовых вакуумных пробирок для взятия крови из вены», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Компания «Гранат Био Тех» производит продукцию торговой марки Acti-Fine® для лабораторной медицины. На предприятии полного цикла выполняют работы от литья до упаковки. Вакуумные системы для взятия венозной крови состоят из пробирок, держателей и двусторонних игл. Продукция предприятия пользуется большим спросом в медучреждениях по всей стране.

Технологические линии спроектированы так, что позволяют производить более 800 номенклатурных единиц продукции, в том числе с редкими и специфичными реагентами.

По данным резидента, сегодня доля продукции компании на отечественном рынке превысила 27%.

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#подмосковье
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#екатерина зиновьева
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#оэз дубна
#медицина
#кровь
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Подмосковный лакокрасочный завод модернизировал производство за 60 млн рублей
16 января 2025, 19:36

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

«Одинцовский лакокрасочный завод» завершил модернизацию предприятия по выпуску красок, лаков и мастик. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит лакокрасочные покрытия, которые применяют для окрашивания в разных сферах – от локомотивов и вагонов до дорожной разметки и мебели. Проведённая модернизация позволит усовершенствовать процесс производства, повысить эффективность и качество продукции.
«Объём инвестиций завода в модернизацию производственной площадки составил около 60 млн рублей. Уже 20 лет предприятие ведёт научно-исследовательскую работу по разработке востребованных продуктов для отечественных предприятий, производит продукцию, широко известную не только в России, но и за её пределами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Одинцовский лакокрасочный завод» – одно из старейших в России производств лакокрасочные материалы. Он существует 117 лет. Заказчики – крупнейшие отечественные производители электричек, вагонов метро и поездов. Именно на этом предприятии производится красная и серая краски, которыми покрыты корпуса поездов РЖД.

Продукцией завода пользуются также производители стройматериалов, дорожной и сельскохозяйственной техники, компании, занимающиеся дорожной разметкой и другие.


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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Правительство Подмосковья помогло сохранить бизнесу 70 млрд рублей инвестиций
15 января 2025, 18:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья за 2024 год составил 3,5 млрд рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В штаб поступают вопросы из системы Центра управления регионом «Бизнес», требующие комплексных решений. За год он отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 млрд рублей. Найденные решения позволили сохранить в регионе 70 млрд рублей инвестиций», – уточнила Зиновьева.
Она также перечислила основные темах вопросов по защите бизнеса, которые решил штаб в 2024 году. Их большая часть касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте оказались вопросы о земле и недвижимости, на третьем – об открытии и ведению предпринимательской деятельности.

Как напомнили в министерстве, предприниматели могут обратиться с вопросом или за решением проблемной ситуации через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмную правительства Московской области amo@mosreg.ru, «Добродел-Бизнес», на почту губернатора andreyvorobiev@mosreg.ru, через соцсети. Также можно обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей и на портал обратной связи.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#цур
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В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов
15 января 2025, 15:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 83 тысяч тонн огурцов вырастили в защищённом грунте в Московской области в 2024 году, таких результатов удалось достичь благодаря восьми крупным производителям, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Защищённый грунт — это технология, позволяющая уберечь растения от неблагоприятных погодных условий. По итогам 2024 года в Подмосковье удалось собрать 83,4 тыс. тонн огурцов, выращенных по этой технологии», — говорится в сообщении.
Ведущими производителями огурцов защищённого грунта в Московской области являются компании «Луховицкие овощи», «Агрокультура Групп», ООО «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Аграрное», ЗАО «Матвеевское», ООО «Подмосковный урожай» и ООО «Агроном».

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#минсельхозпрод мо
#производство
#огурцы
#московская область
#подмосковье
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