Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать семейный инструмент сбережений. Соответствующее поручение было дано в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», сообщается на сайте Кремля.
В документе отмечается, что ответственным за выполнение поручения структурам необходимо определить параметры использования семейного инструмента сбережений и предусмотреть предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, которые инвестируются в сбережения.
На выполнение поручения дано полгода, до 15 июля. Ответственными назначены премьер-министр России, глава правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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