Названо возможное место для переговоров Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должна пройти в стране, которая гарантирует абсолютную безопасность мировым лидерам, потому на эту роль подходит Казахстан. Об этом заявил политолог и публицист Николай Стариков.
«Я бы рассматривал в этом качестве, например, Казахстан. Все помнят «Минские соглашения» по Донбассу, но были ведь и «Астанинские договоренности» по Сирии. У Казахстана прекрасные отношения с Россией и в то же время ровные отношения с коллективным Западом. Поэтому он вполне подходит на роль нейтральной переговорной площадки», — предложил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем политолог Евгений Мезенцев прокомментировал другую резонансную новость, связанную с Трампом — его намерения присоединить Канаду и Гренландию. В разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что избранный президент США хочет «сделать Америку снова великой», ограбив своих соседей.
«Пусть Трамп строит великую Америку, а мы построим великую Евразию от Владивостока до Лиссабона, как предложил Владимир Путин. Экономически объединяться с целью развития выгоднее, чем воевать», — добавил Мезенцев.Читайте также:
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