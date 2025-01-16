Путин ждёт «большого гостя» из США на парад Победы в Москве

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«Большой гость» из США может приехать на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что президент России Владимир Путин уже начал готовиться ежегодному военному параду в честь Дня Победы и ожидает специального гостя из США.
Издание пишет, что Россия уже неоднократно приглашала иностранных гостей принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Предполагается, что тайным американским гостем может быть член администрации избранного президента США Дональда Трампа или кто-то, связанный с ней. Например, в 2020 году на парад Победы прибыл советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен. Тогда Трамп не смог прибыть лично, поскольку из-за давления вынужден был отказаться от визита в Россию.
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Анастасия Чинкова