Путин утвердил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 80-летнего юбилея Победы. Они получат по 80 тысяч рублей.
Об этом глава государства сообщил во время заседания организационного комитета «Победа», трансляция которого велась на сайте Кремля. Выплаты также получат вдовы участников войны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.
Он отметил, что заботу государства о ветеранах должны видеть и представители подрастающего поколения. Дети и молодёжь должны видеть и понимать, какие настоящие герои жили и живут рядом с ними, подчеркнул Владимир Путин.
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«Наш долг — делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», — заявил российский лидер.
Он отметил, что заботу государства о ветеранах должны видеть и представители подрастающего поколения. Дети и молодёжь должны видеть и понимать, какие настоящие герои жили и живут рядом с ними, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов