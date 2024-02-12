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Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в РФ

12 февраля 2024, 14:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении.


Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии. Она также отметила, что высокие ценовые ожидания населения старны продолжают беспокоить регулятор. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин оценил рост российской экономики
Путин: Рост ВВП России составил 3,6%, что выше среднемировых темпов
12 февраля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост экономике в стране за прошлый год оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным - 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что средний мировой показатель составляет три процента, а экономика развитых стран в среднем увеличивается на полтора процента.

В ходе совещания глава государства также заявил, что сдерживанию инфляции в РФ необходимо уделить особенное внимание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подольское предприятие начало выпускать провода для новых грузовых беспилотников
12 февраля 2024, 11:11

Фото Галина Добрынина

Кабельное предприятие Подольска начало производить специальные провода для новых грузовых беспилотных автомобилей. Об этом рассказал гендиректор НП «Подольсккабель» Михаил Громов.
«Осваиваем новую отрасль. Марки кабеля уже подобраны, провели работу по экспериментированию и наладке. Скоро будет опытная поставка. Грузовые машины станут аналогом того, что делают на базе КАМАЗа. После их разработки потребовалось несколько лет для доработки. Мы сделали всё, что было нужно от нас», – отметил Громов.
Большинство крупных атомных и энергетических станций страны, а также многие за рубежом оснащены кабелями из Подольска. Продукция этого завода применяется практически во всех отраслях экономики – строительстве и нефтедобыче, радиопромышленности и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве.

Предприятие, на котором работают более 500 человек, разрабатывает и внедряет кабельные изделия с применением новых изоляционных материалов для сложных условий воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#предприятие
#беспилотник
#грузовик
#московская область
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В новом производственном-складском комплексе в Солнечногорске создадут 500 рабочих мест
12 февраля 2024, 09:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 500 рабочих мест будет создано в Солнечногорском городском округе благодаря увеличению производственно-складских площадке в индустриальном парке «Есипово» на территории муниципалитета. Соглашение о строительстве пятой очереди коммерческой недвижимости «Подмосковье индастриал» подписала компания «Строительный Альянс» и Корпорация развития Московской области (КРМО), сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции в проект составят более двух с половиной миллиардов рублей. На новой площадке будет создано около 500 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В рамках реализации пятой очереди проекта «Подмосковье индастриал» будут построены помещения площадью около 50 тысяч квадратных метров. Предприниматели смогут взять в аренду или купить локации под производство площадью от 500 квадратных метров. Все помещения будут подключены к инженерным сетям и оснащены офисами.

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#производство
#строительство
#есипово
#солнечногорск
#рабочие места
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«Газпром экспорт» подал в суд иск к нидерландской Gasunie Transport Services
11 февраля 2024, 19:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services, компания является дочкой нидерландской Gasunie. Данные следуют из картотеки арбитражных дел.
На данный момент в картотеке не приводится сумма исковых требования и дата слушаний. Иск был подан в пятницу, 9 февраля.

Напомним, в конце мая 2022 года «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты топлива в рублях.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ​100%.

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#суд
#политика
#газпром
#поставки
#рф
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Поставки российского СПГ во Францию в 2023 году выросли на 41%
Экспорт СПГ из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%
11 февраля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/IgorSPb

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 41% относительно показателей предыдущего года. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США экспортёром природного газа во Францию, в основном за счёт наращивания объёма поставок СПГ. Дипломат уточнил, что основным пунктом приёма французами российского СПГ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. Так, за 2022 год туда поступило 1,68 миллиарда кубометров сжиженного топлива, а только за первое полугодие 2023 года — 0,89 миллиарда кубометров.

По данным Евростата, за прошлый год страны, входящие в Евросоюз, закупили более половины от общего объёма российского экспорта СПГ. Причём вторым после Китая крупнейшим покупателем газа из России стала Испания, которая потратила на это 1,8 миллиарда евро. Франция на третьем месте (1,5 миллиарда).

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#сша
#россия
#франция
#экспорт
#испания
#страны
#евросоюз
#газ
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Bloomberg: Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены
Bloomberg: Германия больше не является промышленной сверхдержавой
10 февраля 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Leestat

Германия стремительно теряет своё положение промышленной сверхдержавы. Можно с уверенностью утверждать, что в этом статусе страна доживает последние дни.
Уже на протяжении нескольких лет в ФРГ наблюдался устойчивый спад промышленного производства, отмечают аналитики издания Bloomberg. Однако в последнее время эта тенденция значительно ускорилась. Эксперты связывают возникшие проблемы в экономическом положении Германии с подчас неравной конкуренцией со стороны США, снижением интереса Китая к немецким товарам, а также с энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.

Обозреватели информационного агентства добавляют к причинам заметного экономического спада некий «политический паралич», охвативший Берлин. В публикации прямо говорится о том, что все основы немецкой промышленной машины рухнули, как домино.

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#сша
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#фрг
#машины
#германия
#экономика
#китай
#газ
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В Подмосковье будут производить соусы и масла из трюфеля
09 февраля 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Подмосковье вместе с Сербией представило соусы «Славянский трюфель» на ежегодной международной выставке «Продэкспо». Совместное производство запустили «Экорегион» из Красногорска и сербская компания Damar Tartufi, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Добывается трюфель в Сербии, а перерабатывается на подмосковном предприятии.
«Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост производства растительных масел и задают темп. Продукты из трюфеля достойны высокой оценки. Уже на следующей неделе «Славянский трюфель» можно будет попробовать в Объединённых Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, и первая партия отправится в Дубай», – отметил Мурашов.
Купить трюфельные соусы и масла жители Подмосковья смогут в ближайшем сетевом магазине.

«Бытует такое мнение, что трюфель дорогой продукт. Действительно, есть сложности при «охоте» за трюфелями, особенно белыми. Но совместно с братьями-сербами мы создаем продукт с патриотическим названием «Славянский трюфель», который станет народной линейкой, то есть будет доступен для всех. Трюфель прекрасно сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым. Вот мы совместители российское тыквенное масло и сербский трюфель», – рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
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#выставка
#продовольствие
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Подмосковную компанию наградили в трёх номинациях на выставке «Продэкспо»
09 февраля 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Тамаки» приняла участие в ежегодной международной выставке «Продэкспо 2024». Экспертное жюри оценило качество продукции компании и присудила награды сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Золото в номинации «Инновационный продукт» получил бургерный соус Tamaki с огурцом. В номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты наградили салат Хияше Вакаме Tamaki Pro. А по результатам конкурса «Выбор сетей», в которой победителя определяли представители розничных сетей, победителем стал сырный соус компании», – говорится в сообщении.
На стенде компании прошли мастер-классы от бренд-шефа по эффектной подаче блюд и дегустации новинок соусной линейки. Были проведены розыгрыши фирменной продукции.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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#мининвест мо
#продукты
#выставка
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
09 февраля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Всего в группу лидеров попали 23 региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Регион активно привлекает предприятия к участию в национальном проекте. Сегодня в нём задействованы уже 236 предприятий. Многие реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения. Другие только приступают к работе по повышению производительности», – пояснила Зиновьева.
Рейтинг составили Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».

Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивали также обучение работников, объём льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплину региональных команд.

Помимо этого, на рейтинг влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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