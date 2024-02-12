Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в РФ

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.
«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — заявил российский лидер.Глава государства отметил, что на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении.
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