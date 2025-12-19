Путин: повышение налогов это временная мера
Президент России Владимир Путин заявил, что повышение налогов является временным бременем. Об этом он сказал в ходе прямой линии.
Путин подчеркнул, что конечной мерой является снижение налогового обложения в будущем.
«И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — сказал президент.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.