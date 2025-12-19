Путин назвал цели повышения НДС
Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» назвал цели повышения НДС.
По его словам, они простые — достичь сбалансированности бюджета.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
Ранее глава государства заявил, что в течение следующих трех лет государственный долг страны не должен превышать 20% от ВВП.
Читайте также: