Путин рассказал о своим поездках по Москве «по-тихому»
Путин заявил, что чаще ездит без сопровождения ДПС, чем инкогнито
Президент России Владимир Путин заявил, что чаще ездит по Москве без сопровождения ДПС, чем инкогнито. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции и прямой линии.
Российский президент рассказал, что он иногда — хоть и очень редко — сам ездит по столице неузнанным, но чаще перемещается без большого кортежа. Путин подчеркнул, что считает такие поездки небесполезными.
«Интересно из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву <…>, но и так в разные районы», — поделился он.Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трех миллионов вопросов.