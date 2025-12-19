Путин рассказал о своим поездках по Москве «по-тихому»

19 декабря 2025, 13:38

Путин заявил, что чаще ездит без сопровождения ДПС, чем инкогнито

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что чаще ездит по Москве без сопровождения ДПС, чем инкогнито. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции и прямой линии.





Российский президент рассказал, что он иногда — хоть и очень редко — сам ездит по столице неузнанным, но чаще перемещается без большого кортежа. Путин подчеркнул, что считает такие поездки небесполезными.

«Интересно из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву <…>, но и так в разные районы», — поделился он.