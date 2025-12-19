У Путина поинтересовались, куда попала душа Сталина

19 декабря 2025, 13:25

На прямую линию с Путиным поступил вопрос о душе Сталина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Жители России задают необычные вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии по СМС. Их обращения транслируются на экране в пресс-центре в Гостином дворе.





По данным NEWS.ru, помимо важных вопросов по социальным и политическим темам, граждан также волнует, почему Владимир Зеленский еще жив и куда попала душа Иосифа Сталина.

«Где душа Сталина — в аду или в раю?», «Почему еще не ликвидировали Зеленского? У нас что, все диверсанты ушли на пенсию?» — интересуются у президента россияне.