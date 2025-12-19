У Путина поинтересовались, куда попала душа Сталина
На прямую линию с Путиным поступил вопрос о душе Сталина
Жители России задают необычные вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии по СМС. Их обращения транслируются на экране в пресс-центре в Гостином дворе.
По данным NEWS.ru, помимо важных вопросов по социальным и политическим темам, граждан также волнует, почему Владимир Зеленский еще жив и куда попала душа Иосифа Сталина.
«Где душа Сталина — в аду или в раю?», «Почему еще не ликвидировали Зеленского? У нас что, все диверсанты ушли на пенсию?» — интересуются у президента россияне.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трех миллионов вопросов.