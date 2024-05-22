Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что процесс ликвидации будет производиться в порядке, предусмотренном российским законодательством.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании «Русхимальянс» арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро.
Иск компании состоял в том, чтобы взыскать банка выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
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Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании «Русхимальянс» арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро.
Иск компании состоял в том, чтобы взыскать банка выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
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Анастасия Чинкова