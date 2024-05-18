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Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции из-за их неэффективности. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что ограничения привели к «взрывному» росту российской экономики. В связи с этим, Филиппо призвал немедленно прекратить эти бессмысленные санкции, перестать отправлять миллиарды евро президенту Украины Владимиру Зеленскому и как можно быстрее начать проведения мирных переговоров.
Филиппо отметил, что в настоящее время показатели России значительно повышают французские и европейские.
В заключение он заявил, что российская экономика растёт, а санкции, введённые против страны, вредят только самой Франции.
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Филиппо отметил, что в настоящее время показатели России значительно повышают французские и европейские.
В заключение он заявил, что российская экономика растёт, а санкции, введённые против страны, вредят только самой Франции.
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Анастасия Чинкова