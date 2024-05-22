Путин поручил восстановить жильё после паводков до начала отопительного сезона

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил обращать больше внимания на восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводков регионах. На сайте Кремля представлен полный перечень поручений главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ.
Путин поручил за счёт средств из государственного бюджета провести ликвидацию последствий паводков. При этом завершить все восстановительные работы необходимо до начала отопительного сезона 2024-2025 годов.
В частности, из бюджета будут выделены средства на оказание финансовой помощи пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения. Доклад о принятых решениях необходимо предоставить до 1 июня, после чего ежеквартально отчитываться о ходе работ.
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В частности, из бюджета будут выделены средства на оказание финансовой помощи пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения. Доклад о принятых решениях необходимо предоставить до 1 июня, после чего ежеквартально отчитываться о ходе работ.
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Анастасия Чинкова