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Путин поручил восстановить жильё после паводков до начала отопительного сезона

22 мая 2024, 19:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил обращать больше внимания на восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводков регионах. На сайте Кремля представлен полный перечень поручений главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ.
Путин поручил за счёт средств из государственного бюджета провести ликвидацию последствий паводков. При этом завершить все восстановительные работы необходимо до начала отопительного сезона 2024-2025 годов.

В частности, из бюджета будут выделены средства на оказание финансовой помощи пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.



Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения. Доклад о принятых решениях необходимо предоставить до 1 июня, после чего ежеквартально отчитываться о ходе работ.

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#паводок
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#жильё
Маковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России
22 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/vladj55

Россияна Маковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что переходит на другую должность, которую не назвала.

По словам Маковской, те семь лет, что она провела на этой должности, «пролетели как МиГ-31». Она заявила, что будет вспоминать это время с гордостью.

Напомним, что Маковскую назначили пресс-секретарём министра обороны в ноябре 2017 года, она также является государственным советником России второго класса. До работы в Минобороны была журналистом в СМИ.

Также ранее, 22 мая, сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.

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#россия
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США нашли себе новую «Украину», пишет Politico
Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении, а не Украине
22 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/lucky-photographer

Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в выделении десятков миллионов долларов войскам Кении, вместо того, чтобы направить эти средства на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в начале мая администрация американского президента, имея чрезвычайные президентские полномочия, одобрила пакет военной помощи для Кении в размере 60 миллионов долларов. Эти средства кенийская армия потратит на введение миротворческих войск в Гаити, которые займутся борьбой с бандитизмом.

Неназванный член Республиканской партии заявил, что такие действия Белого дома приводят к тому, что между Украиной и Гаити возникает борьба за американские ресурсы.

Республиканцы недовольны тем, что помощь обоим государствам исходит из одних и тех же источников. Также чиновники сомневаются, что американский план по Гаити приведёт к успеху, поскольку в нём нет указания конкретных сроков, что, в свою очередь, не даёт полного представления о количестве средств, которые будут выделены на урегулирование кризиса в будущем.

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#сша
#деньги
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#белый дом
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Франция провела тестовый запуск ракеты, способной нести ядерную боевую часть
22 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Alexyz3d

Франция провела первый тестовый запуск обновлённой сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая способна нести ядерную боевую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерное оружие, являющееся важным элементом оборонной стратегии Евросоюза, поможет улучшить отношения с Россией. Он призвал создать соответствующую гарантию для отношений с Москвой.

Глава государства также напомнил, что французская доктрина не ограничивает использование ядерного вооружения в случае, если возникает угроза «жизненно важным интересам».

Кроме того, Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России, если в этом будет необходимость.

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#франция
#ядерное оружие
#ракета
#тестирование
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В Киеве заявили о завершении работы над гарантиями безопасности с США
Ермак: работа США и Украины над гарантиями безопасности почти завершена
22 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Работа США и Украины над гарантиями безопасности почти завершена.
Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону помощнику президента Штатов по нацбезопасности Джейкому Салливану, сообщает пресс-служба офиса.

Также страны обсудили подготовку Киева к «саммиту мира» в Швейцарии. По словам Ермака, это мероприятие несет важность для всех государств.

Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, отметив важность усиления противовоздушной обороны страны.

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#сша
#украина
#безопасность
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«Надо бороться»: Путин поручил АСИ активней продвигать бренды РФ за рубежом
Путин: российские бренды надо активней продвигать за границей
22 мая 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Российские бренды необходимо активней продвигать за границей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это же касается и различных российских разработок.
По словам президента, в этом вопросе необходимо быть эффективнее, поскольку «недоброжелателям» будет труднее ограничивать Россию.

«Рынок все выстроит, а за рынок надо, конечно, бороться», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что необходимо также активно развивать партнерство на международном уровне, продвигать в мир практики и проекты. Таким образом, считает Путин, Россия решит различные амбициозные задачи по росту экономики, благополучию российских семей и другие.

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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
#россия
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#технологии
#аси
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Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству
22 мая 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин включил председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского в совет по культуре и искусству. Глава государства подписал соответствующий указ.
Днём ранее глава государства уволил своего советника Владимира Толстого. Он занимал пост советника по вопросам культуры с 2012 года. Затем в 2019 году он был назначен председателем Совета при президенте России по русскому языку.

Теперь эту должность занимает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству.

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#владимир путин
#культура
#искусство
#политика
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Политолог Михайлов объяснил, почему Франция не введёт войска на Украину
22 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/e-crow

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов заявил о том, что Франция не осмелится вводить войска на Украину, поскольку это приведёт к конфликтной ситуации с НАТО, который не намерен напрямую вступать в противоборство с Россией.
Кроме того, эксперт назвал все заявления Макрона о вводе войск на Украину просто «Бряканьем оружия».

«Были заявления экспертов о том, что Россия сейчас производит больше современного оружия, чем страны НАТО вместе взятые. Сомневаюсь, что Макрон подпишет политический приговор для Франции. Он может говорить, что введёт войска, но это не означает, что все дойдёт до реальных действий. Примерно так же американцы обещают новые поставки вооружения», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

До этого стало известно о том, что в Молдавии граждане также выступают против милитаризации страны. Об этом сообщила депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман.

«Молдавский народ, как показывают все опросы, очень негативно реагирует на милитаризацию Республики Молдова. В том числе представители власти подтверждают, что абсолютное большинство, речь идет о 80% граждан, выступает за сохранение нейтралитета. Это значит отказ от милитаризации, отказ от участия на стороне одной из воюющих сторон», — пояснила в беседе с «Известиями» Караман.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что, если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости.

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#вооружения
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Байден против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке
CNN: Байден не хочет, чтобы другие страны признали Палестину односторонне
22 мая 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Об этом журналистам CNN сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
«Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», – сказал представитель СНБ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение России признать Палестину последовательно, поскольку РФ является преемницей СССР, который признал Палестину в финале своего существования.

Сегодня Палестину признали 140 из 193 государств-членов ООН. Среди них Китай, Швеция, Россия, Норвегия, Испания и Ирландия. Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился, чтобы послы Норвегии, Ирландии и Испании вернулись в Израиль для дальнейшей консультации по данному вопросу.

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#сша
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#палестина
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Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной
Зеленский: если в НАТО не могут поставить самолеты, пусть сбивают цели
22 мая 2024, 18:02

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если не могут поставить стране самолеты, пишет Reuters
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на призыв к западным союзникам поставить Украине 120-130 самолетов. По его мнению, если страны альянса не могут предоставить авиацию, им надо непосредственно оказывать помощь Киеву.

Он добавил, что НАТО надо поднимать самолеты в воздух и сбивать цели. Должна рассматриваться возможность прямой помощи Киеву, отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский потребовал срочную доставку самолетов на Украину.

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#нато
#украина
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