Путин заявил, что Россия значительно опережает страны Европы по темпу роста

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Россия опережает все страны Евросоюза по темпам роста. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт».
По словам главы государства, Россия является крупнейшей экономикой Европы, поэтому опережает все остальные страны Евросоюза.
Форум ВТБ «Россия зовёт» впервые после окончания пандемии проходит в очном формате. На мероприятии собрались инвесторы из различных стран. Форум проводится в Москве в Центре международной торговли.
Днём ранее Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами государств и обсудил сотрудничество и мировую повестку. В четверг в Москву для встречи с российскими руководителями и президентом прибыл президент Ирана Эбрахим Раиси.
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Форум ВТБ «Россия зовёт» впервые после окончания пандемии проходит в очном формате. На мероприятии собрались инвесторы из различных стран. Форум проводится в Москве в Центре международной торговли.
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Анастасия Чинкова