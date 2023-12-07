Выражение «Россия — бензоколонка» больше не актуально, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном форуме ВТБ «Россия зовет» оценил состояние отечественной экономики и заявил, что выражение «страна-бензоколонка» больше нельзя применить к РФ.
Глава государства отметил, что структура российской экономики претерпела изменения, при этом рынок продолжает оставаться открытым и конкурентным.
По словам президента, количество иностранных компаний, которые продолжают работать на территории страны, увеличилось на 150, что говорит о том, что Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается.
Также российский лидер прокомментировал повышение ключевой ставки. Он отметил, что несмотря на споры на фоне этого события, цифры говорят о правильном решении.
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По словам президента, количество иностранных компаний, которые продолжают работать на территории страны, увеличилось на 150, что говорит о том, что Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается.
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Анастасия Крестьянова