Путин предупредил об уничтожении монополии западных банков

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, в рамках своего выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!» заявил, что в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.
Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны. Владимир Путин также указал на темпы роста отечественной экономики и ВВП. По его словам, они превосходят ведущие страны Евросоюза.
По итогам текущего года, ВВП вырос на 3,2% и продолжит увеличиватся.
В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин добавил, что экономическая система России не будет возвращаться к прежнему устройству.
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Анастасия Крестьянова