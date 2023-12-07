Путин спрогнозировал рост ВВП России

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент России Владимир Путин заявил об ожидаемом повышении ВВП по итогам 2023 года до не менее 3,5%. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
За 10 месяцев этого года ВВП России вырос на 3,2%, что значительно выше показателей досанкционного периода.
Предполагается, что по итогам этого года ВВП вырастет на как минимум 3,5%, что является хорошим показателем для российской экономики, подчеркнул Путин.
Ранее в ходе того же мероприятия российский президент прокомментировал активные споры экономистов о повышении Центробанком ключевой ставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Предполагается, что по итогам этого года ВВП вырастет на как минимум 3,5%, что является хорошим показателем для российской экономики, подчеркнул Путин.
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Анастасия Чинкова