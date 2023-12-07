Путин сообщил о росте зарплат россиян на 7%

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Зарплаты в России выросли на 7%, а реальные доходы – на 4,4%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
Глава государства подчеркнул важность роста доходов россиян. По его словам, реальные заработные платы в стране на данный момент выросли на 7%, а реальные располагаемые доходы – на 4,4%.
Путин добавил, что уровень зарплат – важный показатель не только для социальной политики, но и для всего экономического развития общества.
Форум ВТБ «Россия зовёт» проводится в Москве в очном формате. Это первая встреча, проведённая не в дистанционном формате, после окончания пандемии. На мероприятии собрались инвесторы из различных стран.
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Анастасия Чинкова