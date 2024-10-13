Путин призвал к внедрению в российский АПК отечественного оборудования и техники

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс должен активнее внедрять отечественную технику и оборудование, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул необходимость укрепления технологического потенциала агропромышленного комплекса (АПК). Он напомнил о задаче увеличения производства не менее чем на 25%, а экспорта – не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.
По словам Путина, эта стратегическая цель должна быть достигнута за счет укрепления технологического потенциала отрасли.
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году общий объем экспорта зерна из России достигнет 17,5 миллиарда долларов.
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По словам Путина, эта стратегическая цель должна быть достигнута за счет укрепления технологического потенциала отрасли.
«Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии», – призвал президент.
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году общий объем экспорта зерна из России достигнет 17,5 миллиарда долларов.
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Александр Климов