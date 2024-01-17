Ипотечный брокер Ракута: 2024 станет годом арендного бизнеса в России

Фото: istockphoto.com/fizkes
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что этот год станет годом арендного бизнеса в России.
«Декабрь и январь в России — самые жаркие месяцы с точки зрения арендного бизнеса. Активничает внутренний туризм, в крупных мегаполисах спрос на аренду до и в период праздников растёт. Но что касается долгосрочной аренды, при ставках по ипотеке в 16-18%, 2024 год будет годом арендного бизнеса в России. При этом дешевле она не станет. Потенциальные покупатели недвижимости отложат сделки. Пока ключевая ставка будет высокой, спрос на аренду поэтапно будет расти, и при уменьшении количества предложений, ставки аренды будут расти», — пояснил в беседе с Газета.ру Ракута.
Специалист уточнил, что сейчас наиболее дорогая аренда жилой недвижимости в Нижнем Новгороде.
Читайте также:
Девелопер Голев спрогнозировал падение объёмов нераспроданного жилья в РФ
Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
Названа средняя стоимость квадратного метра нежилого помещения на торгах в Подмосковье
Мелисса Тимофеева