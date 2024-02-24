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Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России

Госдеп США опубликовал предостережение работающим в России компаниям
24 февраля 2024, 04:20
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Американским предпринимателям рекомендовали остерегаться ведения бизнеса в России из-за введенных Вашингтоном санкций. Как передает РИА Новости, соответствующие рекомендации прописаны в руководстве, составленном в Госдепартаменте США при участии Министерства Финансов, Министерства Торговли и Министерства Труда.

Согласно документу, предприятия могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями при попытках обойти экспортный контроль, санкции и ограничения на импорт, наложенные США, их союзниками и партнерами в отношении России.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил введение более 500 санкций против России. Кроме того, было объявлено о намерении ввести ограничения на экспорт в отношении почти 100 организаций за предоставление скрытой поддержки российской военной деятельности.

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Флорида отправила в Техас дополнительные силы гвардии для борьбы с мигрантами
Губернатор штата Флорида Рон Десантис направил силы безопасности в Техас
24 февраля 2024, 02:41

Фото: iStock/DanielIngelhart

Власти Флориды направили дополнительные группы нацгвардии в Техас для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис в социальной сети X.
«Пограничный кризис Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет», – ​подчеркнул политик.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о планах расширить территориальный контроль на границе с Мексикой в целях остановки потока нелегальных мигрантов.

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#мигранты
#сша
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Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов
Белый дом: США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать активы РФ
24 февраля 2024, 02:09

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США столкнулись с определенными трудностями в попытке конфисковать замороженные на Западе суверенные российские активы, передает РИА Новости.
Ей пришлось признать, что конфисковать средства оказалось не так просто, как предполагалось.

«Я хочу подчеркнуть, что это сложный процесс, и далеко не такой простой, как кажется. У меня пока нет новых объявлений по этому поводу», — сказала она журналистам в ответ на вопрос о планах американской администрации относительно конфискации суверенных российских активов.
Жан-Пьер отметила, что после начала российской специальной военной операции, США вместе со своими западными союзниками смогли быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. Однако, как пояснила она, дальнейшие действия с этими средствами усложняются тем, что большинство активов находится в других странах, а не в США.

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#сша
#операции
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Постпред РФ отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН
Небензя: внешняя политика Евросоюза подконтрольна Вашингтону
24 февраля 2024, 02:05

Фото: iStock/SurkovDimitri

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления европейских представителей в Совете Безопасности ООН.
«Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями", – заявил он.

Также Небензя сделал акцент на «лицемерии и двойных стандартах» представителей Запада, ни разу не выступивших «с инициативой созыва хотя бы одного заседания по Газе».

Ранее постпред РФ раскрыл условие сохранения Украины и охарактеризовал стратегическое мышление украинского президента.

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Небензя высказался о стратегическом мышлении Зеленского
Небензя: украинский лидер не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу
24 февраля 2024, 01:43

Фото: сайт Кремля

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если продолжает верить Западу и в победу над Россией. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Небензя заявил, что иллюзии Киева о том, что он может победить Москву при поддержке западных держав, опасны и смешны. По его словам, ВСУ не достигли успеха при контрнаступлении, а Запад продолжает поставлять оружие киевскому режиму, «поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта».

Он считает, что конфликт на Украине очень выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН обозначил условие сохранения Украины
#сша
#россия
#украина
#киев
#оружие
#оон
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«Совкомфлот» попал в обновленный список американских санкций
Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»
24 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/designer491

США ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот». В рамках этих ограничений попали также 14 танкеров, которые перевозят сырую нефть, сообщили на сайте американского министерства финансов.
Кроме того, министерство финансов США опубликовало общую лицензию, позволяющую до 8 апреля осуществлять финансовые операции с судами «Совкомфлота», если груз был размещен на них до 23 февраля.

Недавно заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности американского ведомства ввести дополнительные ограничения, включая ужесточение ценового потолка на российскую нефть.

Ранее в этот же день министерство финансов, министерство торговли и государственный департамент США объявили о масштабных санкциях против России, связанных с двухлетием российской спецоперации на Украине и смертью Алексея Навального. Общее число лиц и организаций, попавших под санкции, составляет около 500, включая представителей третьих стран.

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#сша
#санкции
#нефть
#грузия
#ограничения
#операции
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«Американцы выпустили Джина»: что произошло с Россией за время СВО
Годовщина СВО: санкции, авиапромышленность и Северные потоки
24 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

На протяжении двух лет Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, находясь в условиях санкций и антироссийской политики Запада. О том, как проведение СВО сказалось на экономике и как США заставили Россию производить самолеты, читайте в материале «Радио 1».

Россия выстояла давление западных санкций


В России произошла национализация банковской системы и это самое главное, заявил военный летчик, эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко. По его мнению, на рост промышленности и экономики оказали влияние в большей степени западные санкции, нежели сами военные действия.

«Здесь даже не сама специальная военная операция, сколько беспрецедентный объем санкций, который на нас обрушился. Мы были к этому готовы, но не в полной мере. То есть наиболее главное достижение, которое у нас сработало, это, наверное, модификация и национализация банковской системы. Грубо говоря, когда нас отключали от «Свифт», блокировали карты, предполагалось, что наша экономика рухнет в течение считанных дней. Кризис платежей я помню еще с советских времен, когда у людей были деньги, но ими не могли расплачиваться, и вся страна была должна сама себе. Это было страшное время. Именно платежи ускоряют экономику, но мы с этим справились. Что касается промышленности – многие вещи были предусмотрены, но многие, в области импортозамещения, не предусмотрели», - подчеркнул эксперт.

Запад нарушил табу, взорвав Северные потоки.

Несмотря на экономическую выгоду от Северных потоков, они все равно были взорваны. Такими действиями Запад нарушил табу, и позволил выйти терроризму против гражданских, инфраструктурных объектов, уверен Дрозденко.

«Не предполагалось, что будет такое сумасшествие со стороны Запада, также как и не предполагалось, что взорвут Северные потоки, потому что это тот прецедент, который открыл ящик Пандоры. Например, взрыв магистральных газопроводов в Иране, который совершил Израиль, о чем сообщили американцы — это продолжение истории. Это говорит о том, что терроризм на государственном уровне вышел против гражданских, крупных инфраструктурных объектов. Джин выпущен из бутылки американцами. Сейчас израильтяне спокойно взорвали газопровод в Иране, потом кто-то возьмет взорвет кабель, соединяющий еще что-то. То есть это те вещи, которые во все времена считались табу, они служили интересам многих, в том числе противников, но, к сожалению, такое произошло», - заявил эксперт.

Россия перестроила экономику


Несмотря на санкционное давление, России удалось перестроить экономику и диверсифицировать цепочки поставок товаров, подчеркнул Дрозденко.

«Мы диверсифицировали цепочки поставок. Не просто так сказать: «Теперь мы будет торговать с Востоком, а не с Западом», для этого требуется изменение логистики, изменение транспортных составляющих, тех же железных дорог, контейнерных перевозок. Мы в большей степени перестроили экономику. Говорить о том, что мы стали производить какое-то новое оружие - неправильно. У нас все, что появляется на фронте, это 90% того, что у нас было, но мы по тем или иным причинам этого не делали, не ставили на вооружение, но сейчас это происходит», - пояснил военный эксперт.

Показатель ВВП США – хитрая придумка западных экономистов

В протяженных конфликтах прежде всего воюют экономики. Ни одна страна в мире не производит все продукты, и так или иначе, государства взаимодействуют между собой, объяснил Дрозденко. Он провел параллель с Великой Отечественной войной.

«Героическими усилиями народа заводы были вывезены вглубь территории, там разворачивалась промышленность под дождем, под снегом, на голой земле. Это помогло, здесь работает промышленность, работает экономика», - добавил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на сегодняшнюю позицию правительства и подчеркнул, что благодаря ей, российская экономика продолжает расти.

«Главным достижением является деятельность правительства Мишустина, а Мишустин, на мой взгляд, лучший премьер за всю историю России. Он именно тот технократ, профессионал, системщик, который правильно отрабатывает экономический фронт работ, мы это видим своими глазами. У нас не то, что нет падения, у нас рост несмотря на то, что против нас вводили санкции. Мир глобальный, он как был, так и есть, связи экономические они тоже глобальны. Сейчас никто в мире всего не производит. Если Китай говорит, что производит большую часть промышленной технологии, то, с другой стороны, он не производит сырьевые вещи, те же энергоносители. Если мы говорим про США, то ВВП, который считается первым в мире – вообще неправильный подсчет, это хитрая придумка западных экономистов. Это не то, сколько США производит, а то, сколько США внутри себя торгует. Это экономика воздуха в основном», - рассказал эксперт.

Российская экономика стала промышленной


Наиболее яркий пример того, что российская экономика стала более промышленной – это гражданское самолетостроение, заявил Дрозденко.

«Причина в том, что ни один производитель на планете не делает все сам, даже те же «Боинги» частично проектированы в России, также другие машины. Они до сих пор получают детали, оборудование от России. Потому что, если они это покупают, почему бы этого не продавать», - отметил военный эксперт.

Россия производит отечественные самолеты


Россию вынудили производить самолеты, и на сегодняшний день, тот темп, который взят авиационной отраслью, приведет к хорошим доходам.

«Каждый рубль, вложенный в технологичное производство, дает на выходе десятки, а то и сотни рублей. То есть это наиболее выгодное капиталовложение: это высококвалифицированные рабочие места, оборудование. У нас есть еще провалы, в том числе в машиностроении. Речь идет о станках, которые производят машины. В этой области большое движение, даже не столько благодаря СВО, сколько политике Запада в части санкций. Сложности есть, они будут нарастать, они будут давить, но я думаю мы прорвемся», - заключил Дрозденко.

Годовщина СВО


24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к российскому народу и объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Глава государства указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, он принял соответствующее решение.

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#мишустин
#северные потоки
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Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков
Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и российских банков
23 февраля 2024, 23:42

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Новые санкции, введенные Соединенными Штатами, оказали влияние на Национальную систему платежных карт, которая управляет российскими картами «Мир». Эта информация содержится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.
Кроме того, ряд российских банков попал под ограничения США. Среди них «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», и «Модульбанк».

Однако в американском ведомстве не уточнили, какие именно действия послужили причиной для введения этих ограничений.

23 февраля Европейский союз опубликовал новый список санкций против России, затрагивающий 194 физических и юридических лица. Общее число лиц, попавших под ограничения со стороны европейских стран в связи с проведением специальной военной операции, превышает 2000.

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#сша
#санкции
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#операции
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#оон
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FP: настроения в ГА ООН относительно Украины изменились
FP: ГА ООН изменила отношение ко взглядам Украины на «справедливый мир»
23 февраля 2024, 22:58

Фото: iStock/rarrarorro

Взгляды Генеральной Ассамблеи ООН на Киев и его взгляды на «справедливый мир» изменились за последний год. Об этом сообщает информационное агентство France Press (FP) со ссылкой на источники.
В 2023 году Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную принципам, лежащим «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость формирования справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – семь, 32 воздержались.

В то же время дипломатический источник сообщил, что атмосфера в Генеральной Ассамблее ООН за этот года изменилась. В материале статьи также отмечается, что арабские государства «будут помнить», что Украина ранее воздержалась от голосования за принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в зоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее, в январе, сообщалось, что Европейская комиссия проверит украинское законодательство на соответствие европейским нормам в преддверии переговоров о вступлении Киева в ЕС.

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#киев
#украина
#оон
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Нардеп Гончаренко*: ВСУ залезут с США в один окоп для войны с Китаем, Ираном и КНДР
В Раде заявили о готовности ВСУ ради США воевать с Китаем, Ираном и КНДР
23 февраля 2024, 21:52

Фото: istockphoto/krblokhin

Украинцы готовы в будущем воевать на стороне США против Ирана, Китая или КНДР. Или со всеми сразу. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
В интервью телеканалу CNN «парламентарий» сказал, что предвидит в будущем ещё много войн. Он усомнился в том, что у американцев в противостоянии с возможными противниками будет много союзников. Но украинцы, конечно, будут в числе тех самых немногих.

«Мы будем стоять плечом к плечу с парнями из США у стен Тегерана или Пекина, а может... в Северной Корее (название столицы КНДР депутат, очевидно, не вспомнил - ред.). Нам это без разницы», — бравурно заявил Гончаренко*.

В конце разговора, он, впрочем, не забыл напомнить, что потом ВСУ, конечно, всем помогут, но именно сейчас Киеву очень нужны снаряды, ракеты и... просто деньги. А уж потом как-нибудь обязательно всех победим, стараясь сохранить серьёзное лицо заключил нардеп. Своей речью он в очередной раз подтвердил слова Владимира Путина о том, что Запад воюет на Украине чужими руками, используя её как полигон или как таран.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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