Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России

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Американским предпринимателям рекомендовали остерегаться ведения бизнеса в России из-за введенных Вашингтоном санкций. Как передает РИА Новости, соответствующие рекомендации прописаны в руководстве, составленном в Госдепартаменте США при участии Министерства Финансов, Министерства Торговли и Министерства Труда.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил введение более 500 санкций против России. Кроме того, было объявлено о намерении ввести ограничения на экспорт в отношении почти 100 организаций за предоставление скрытой поддержки российской военной деятельности.
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