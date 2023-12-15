В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Правительство решило продлить действие моратория на проверки бизнеса.
Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мораторий продлён на 2024 год.
С предложением о продлении моратория в конце ноября выступил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Президент подчеркнул, что исключение составляют объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.
Для всего остального бизнеса мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действителен до конца 2023 года.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что сейчас проводить внеплановые проверки можно только «при наличии информации, позволяющий сделать вывод, что допускается какое-то нарушение».
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«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в 5 раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Для всего остального бизнеса мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действителен до конца 2023 года.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что сейчас проводить внеплановые проверки можно только «при наличии информации, позволяющий сделать вывод, что допускается какое-то нарушение».
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Мария Фирсова