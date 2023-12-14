Путин призвал «приводить в чувство» злоупотребляющие доверием МФО

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «приводить в чувства» микрофинансовые организации (МФО), если они начинают злоупотреблять доверием. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Также он отметил, что неоднократно разговаривал о деятельности МФО с финансовыми властями, но пообещал вновь затронуть этот вопрос.
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Анастасия Чинкова