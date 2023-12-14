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Путин: Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая РФ использовать доллары и евро

14 декабря 2023, 16:49
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности РФ в использовании долларов и евро. В этом уверен президент России Владимир Путин, об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего доллара, конечно?» — рассуждает президент.

Он напомнил, что в 2021 году Россия, обслуживая экспорт, использовала 87% долларов и евро. На национальную валюту уходило 11–13%, и 0,4% на юани. В 2023 на рубль приходится 40%, юань — 33%, доллар и еврo всего 24%».


Напомним, 14 декабря прошла прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

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Путин призвал «приводить в чувство» злоупотребляющие доверием МФО
Путин: надо приводить в чувство МФО, злоупотребляющие доверием граждан
14 декабря 2023, 16:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «приводить в чувства» микрофинансовые организации (МФО), если они начинают злоупотреблять доверием. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Отвечая на вопрос про ликвидацию МФО, Путин сам задался вопросом о том, «а надо ли их ликвидировать?». Но вместе с тем добавил, что в таких организациях имеется ряд проблем. С одной стороны, они помогают многим людям, а с другой – злоупотребляют доверием граждан. Чтобы не допускать такого, «приводить их в чувства нужно», подчеркнул президент. 

Также он отметил, что неоднократно разговаривал о деятельности МФО с финансовыми властями, но пообещал вновь затронуть этот вопрос. 

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#экономика
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Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции
14 декабря 2023, 16:47

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье по состоянию на 2023 год является регионом-лидером по количеству производителей экологически чистой продукции. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Сегодня в регионе 14 предприятий имеют сертификат «органик». Это отражено в органическом атласе России. Ежегодно Роскачество выдаёт органический сертификат производителям со всей страны. Чтобы его получить, нужно пройти процедуру проверки на соответствие определённым требованиям. Наличие такого сертификата позволяет маркировать продукцию как органическую и размещать на ней отличительный знак органики», – пояснил Мурашов.
Как рассказали в Минсельхозпроде региона, крупнейшими предприятиями по производству органической продукции в Московской области стали ООО «Шульгино» из Волоколамска, ООО «ПКФ «Блюз» из Дубны и компания «МАЙ» из городского округа Фрязино. 
 
«Шульгино» – фермерское хозяйство, работающее по принципам органического земледелия и животноводства. Предприятие производит мясо телятины и птицы, молоко, творог, сметану, сыры, яйца, фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.
 
«ПКФ «Блюз» производит в зёрнах и молотый натуральный жареный кофе. Помимо классических видов кофе, на производстве выпускают органический. В зёрнах нет токсичных остатков химических удобрений, вредных веществ и вкусовых добавок.
 
«МАЙ» – крупный производитель чая и кофе с 30-летним стажем. Компания выпускает около 30 тыс тонн экологически чистой продукции в год.

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#минсельхозпрод мо
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Путин объяснил, почему Россия на самом деле начала поставлять газ на Восток
Путин: На Востоке создаются новые центры экономического роста
14 декабря 2023, 15:55

Фото: сайт Кремля

Россия ориентируется на мирровые тенденции, а не на политические конъюнктуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 декабря на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Мы ничего никогда не делали по политическим мотивам и делать не собираемся. Поворачиваться на Восток мы начали ещё до конфликта на Украине, — газопровод «Сила Сибири» же раньше начали строить. Потому что на Востоке создаются новые центры экономического роста, там основной потребитель возникает, там покупают и газ, и нефть и уголь», — сказал Путин. 
Президент добавил, что Россия думает о расширении поставок газа в Китай. 

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что экспорт российского газа на Восток вырастет в пять раз к 2030 году по сравнению с 2021-м, до 170 млрд куб. м.  

Напомним, США и ЕС начали вводить санкции против РФ после того, как началась СВО на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя. 

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Путин заявил о рекордном урожае в РФ
14 декабря 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин сообщил о рекордном урожае. Об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Урожай в РФ в этом году опять рекордный, более 150 млн тонн зерна», - уточнил Путин.
По его словам, в настоящий момент продовольственная безопасность России обеспечена.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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#рф
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Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве
14 декабря 2023, 15:00

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о «северных надбавках» в настоящий момент решается. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Вопрос о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве», - уточнил президент.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца
Путин назвал рост цен на яйца «сбоем в работе правительства»
14 декабря 2023, 14:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.
«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», - передал Путин свой разговор с Дмитриев Патрушевым.

Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

«Но ситуация будет улучшаться, я очень на это надеюсь. Разговоры про яйца были ещё две недели с Министерством. Приношу извинения на этот счет, это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», - заключил глава государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Мировой спрос на нефть может резко замедлиться в следующем году
14 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Глобальный прирост роста спроса на нефть сократится примерно вдвое в 2024 году. По прогнозам, прирост составит всего 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Для сравнения, в 2023 году среднесуточный прирост спроса на нефть по итогам 2023 года составил 2,3 миллиона баррелей в сутки. Аналитики Международного экономического агентства (МЭА) пересмотрели показатели прироста спроса на нефть в четвёртом квартале 2023 года и понизили его на 400 тысяч баррелей в сутки. 

В качестве одной из основных причин такого решения эксперты считают стремительное развитие глобального рынка электромобилей. По этой причине можно ожидать значительного снижения спроса на сырьё в Европе и других странах, считают специалисты МЭА.

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Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
14 декабря 2023, 13:40

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация на финансовом рынке России стабильна.

«Самое главное, обеспечить стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — заявил глава государства. 
Он также обратил внимание, что Россия не отказывалась от доллара. Переход на рублевые расчеты связан с внешними факторами.

В рамках мероприятия российский лидер заявил, что использование доллара и евро в российском экспорте сократилось до 24%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан. 

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Путин: безработица в России составляет 2,9%
14 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
По словам президента, экономика России развивается. Государство принимает меры для стабилизации экономического состояния граждан. 

Глава государства добавил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%. 

Кроме того, с 2024 года будет повышен МРОТ. 

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в ноябре этого года составила 1,11% после 0,83% в октябре. Кроме того, уточнялось, что за период с января по ноябрь цены в России увеличились в общей сложности на 6,64%.

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