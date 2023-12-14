Путин: Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая РФ использовать доллары и евро

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Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности РФ в использовании долларов и евро. В этом уверен президент России Владимир Путин, об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего доллара, конечно?» — рассуждает президент.
Он напомнил, что в 2021 году Россия, обслуживая экспорт, использовала 87% долларов и евро. На национальную валюту уходило 11–13%, и 0,4% на юани. В 2023 на рубль приходится 40%, юань — 33%, доллар и еврo всего 24%».
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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