Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация на финансовом рынке России стабильна.
«Самое главное, обеспечить стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — заявил глава государства.Он также обратил внимание, что Россия не отказывалась от доллара. Переход на рублевые расчеты связан с внешними факторами.
14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан.
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