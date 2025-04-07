Социальная поддержка россиян в 2025 году: как оформить родовой сертификат и на что потратить материнский капитал

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Сейчас граждане России получают огромное количество льгот. Самозанятым доступны декретные и больничные выплаты, будущие мамы могут стать обладательницами родового сертификата, а родители детей с инвалидностью имеют право оформить дополнительные выходные. На что потратить материнский капитал, как самозанятым начать формировать свою будущую пенсию, а индивидуальным предпринимателям получить пособие по временной нетрудоспособности — в материале «Радио 1».
Как оформить декретные выплаты и больничныеЧтобы получать пособия по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, индивидуальным предпринимателям необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с Отделением Социального фонда и ежегодно вносить взносы.
Заявление о вступлении в правоотношения можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области и МФЦ.
Взносы нужно заплатить до 31 декабря 2025 года. Стоимость страхового года в этом году составляет 7 809,12 рублей.
Поддержка временно нетрудоспособных граждан и матерей со стороны государства будет значительной. Так, размер пособия по беременности и родам в текущем году за 140 календарных дней достигает 103 285 рублей (при уплате добровольных взносов за 2024 год).
Граждане смогут получать пособие, если ранее они оплатили всю сумму взносов за год, который предшествовал году начала декрета.
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Оплата одного дня больничного в текущем году для предпринимателей составляет 737,75 рубля. Размер зависит от количества лет уплаты взносов и больничных дней. Если гражданина поступают взносы больше 8 лет, то больничный ему выплатят в размере 100 процентов минимального размера оплаты труда за полный месяц, от 5 до 8 лет — 80 %, до 5 лет — 60 %.
Получать декретные и больничные могут и самозанятые граждане. Для этого им нужно оформить статус индивидуального предпринимателя.
Как самозанятым россиянам начать формировать свою будущую пенсиюСамозанятым нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию, вносить взносы на пенсионное страхование. Самозанятый сам определяет их размер, однако законодательно установлены минимальная и максимальная величины, привязанные к МРОТ (минимальная сумма — 59 241 рубль, максимальная — 473 932 рубля).
Для всех категорий самозанятых граждан установлены общие условия назначения страховой пенсии по старости:
- наличие страхового стажа не менее 15 лет;
- наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с величиной не менее 30;
- достижение пенсионного возраста.
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На что можно потратить материнский капиталСемьи, которые решили потратить материнский капитал на образование детей, могут выбрать любое образовательное учреждение, в том числе детский сад и автошколу.
Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель должны находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательной деятельности. Еще с помощью материнского капитала можно оплатить проживание и коммунальные платежи в общежитии на период обучения.
Такая мера государственной поддержки распространяется на любого ребенка в семье при условии, что на момент начала обучения ему не исполнилось 25 лет. Использовать семейный капитал на дошкольное образование можно сразу после получения сертификата, а на иные образовательные услуги — не ранее, чем через три года после рождения (усыновления) ребенка, на которого он выдан.
Для получения маткапитала не нужно подавать заявление. Отделение Социального фонда на основании сведений о рождении из ЗАГС беззаявительно оформляет государственный сертификат и направляет в личный кабинет мамы на портал госуслуг.
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Напомним, что в феврале 2025 года программу продлили до 31.12.2030 года. С текущего года размер маткапитала составляет 690 266,95 рублей на первенца. Доплату за рождение в семье второго малыша после получения первого сертификата увеличили до 221 895,14 рубля.
Как получить родовой сертификатРодовой сертификат позволяет получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. Будущая мама может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Получить сертификат можно на любом сроке беременности. Документ формируется в электронном виде при первом посещении женской консультации или в роддоме. Еще его может оформить детская поликлиника, где будет наблюдаться малыш с рождения до года.
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Женщина, усыновившая ребенка, тоже сможет получить родовой сертификат, однако малышу должно быть меньше трех месяцев. Документ оформляется при постановке на учет в детской поликлинике. Если у будущей мамы многоплодная беременность, то ей полагается лишь один родовый сертификат, так как он выдается на женщину, а не на ребенка.
Документ содержит три талона, каждый из которых заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Потом данные автоматически направляются в Отделение СФР для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства невозможно, поскольку они перечисляются на лицевые счета медицинских организаций, которые оказывали услуги маме и ее малышу.
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Сертификатом оплачиваются лишь услуги, оказанные государственными медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования. Если будущая мама получает медицинскую помощь в женской консультации или роддоме на платной основе, документ не формируется. Для получения родового сертификата беременной женщине нужны паспорт или документ, который подтверждает проживание на территории РФ, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Когда медицинское учреждение сформирует сертификат, будущая мама сможет найти его в личном кабинете на портале госуслуг.
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Как оформить дополнительные выходные дни по уходу за детьми с инвалидностьюРаботающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью каждый месяц предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество дополнительных дней по уходу не увеличивается.
Семейная пара может сама выбирать, как использовать выходные: брать ежемесячно до четырёх дней или накапливать, чтобы потом оформить однократно отпуск продолжительностью не более 24 дней. Если оба родителя работают, то дополнительные выходные они могут поделить между собой.
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Для оформления выходных нужно заранее согласовать с работодателем даты отсутствия и подать заявление. К нему необходимо приложить документы, которые подтверждают право на льготу: справку об инвалидности, документ о месте жительства ребенка с инвалидностью, свидетельство о рождении, справку с места работы другого родителя о том, предоставлялись ли ему дополнительные выходные дни и в каком количестве.
Неиспользованные выходные дни стоит потратить в течение года, ведь перенести их на следующий период или компенсировать деньгами нельзя. Дополнительные выходные не предоставляются в период нахождения в ежегодном, в том числе дополнительном оплачиваемом отпуске, или без сохранения заработной платы, а еще во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
Работодатель оплачивает дополнительные выходные родителей детей с инвалидностью из собственных средств в размере среднего заработка подчиненных. Потом эту сумму компенсирует Отделение Социального фонда.
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